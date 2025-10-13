Рейтинг@Mail.ru
Трамп считал урегулирование на Украине более простой задачей
14:34 13.10.2025 (обновлено: 15:11 13.10.2025)
Трамп считал урегулирование на Украине более простой задачей
Трамп считал урегулирование на Украине более простой задачей
Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в израильском кнессете признался, что считал урегулирование конфликта на Украине более простой задачей, чем... РИА Новости, 13.10.2025
2025
Трамп считал урегулирование на Украине более простой задачей

Президент США Дональд Трамп выступает в парламенте Израиля. 13 октября 2025
Президент США Дональд Трамп выступает в парламенте Израиля. 13 октября 2025
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в израильском кнессете признался, что считал урегулирование конфликта на Украине более простой задачей, чем достижение мира на Ближнем Востоке.
"Я был убежден, что (конфликт РФ и Украины - ред.) будет куда проще (урегулировать - ред.), чем сделать то, что мы уже сделали (на Ближнем Востоке - ред.)", - заявил американский лидер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Трамп завершил десять войн, чтобы начать одиннадцатую
11 октября, 08:00
 
В миреУкраинаБлижний ВостокСШАДональд ТрампОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
