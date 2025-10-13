https://ria.ru/20251013/tramp-2047894495.html
Трамп прибыл в Израиль
Трамп прибыл в Израиль - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп прибыл в Израиль
Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в аэропорту Бен-Гурион в Израиле, следует из трансляции в YouTube. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T09:47:00+03:00
2025-10-13T09:47:00+03:00
2025-10-13T10:07:00+03:00
в мире
израиль
сша
дональд трамп
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047898093_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e3e22ac98c617cbd4444c6aff01e50d7.jpg
https://ria.ru/20251013/izrail-2047881053.html
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047898093_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_94e767a62e33cadca77110a1cc6c64bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, дональд трамп, хамас
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, ХАМАС
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в аэропорту Бен-Гурион в Израиле, следует из трансляции в YouTube.
Ранее Трамп
объявил, что Израиль
и палестинское движение ХАМАС
достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.