Трамп рассказал об устных гарантиях по перемирию в Газе
03:07 13.10.2025
Трамп рассказал об устных гарантиях по перемирию в Газе
в мире
израиль
сша
дональд трамп
хамас
в мире, израиль, сша, дональд трамп, хамас
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, ХАМАС
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что получил много устных гарантий от участников ближневосточного мирного процесса по поводу прекращения огня в Газе, и верит, что они будут соблюдаться.
"У нас есть много устных гарантий, и я не думаю, что они захотят меня разочаровать. У меня много устных гарантий, не зафиксированных на бумаге, но я их получил и уверен, что они будут соблюдаться очень строго", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, какие гарантии он смог предоставить как Израилю, так и арабским странам.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
