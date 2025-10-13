Рейтинг@Mail.ru
Задержанный за подготовку теракта рассказал о своем задании - РИА Новости, 13.10.2025
10:24 13.10.2025 (обновлено: 10:35 13.10.2025)
Задержанный за подготовку теракта рассказал о своем задании
Задержанный за подготовку теракта в отношении высокопоставленного офицера Минобороны РФ признался, что ему дали задание "убить большого военного", следует из... РИА Новости, 13.10.2025
2025
Задержанный за подготовку теракта рассказал о своем задании

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Бойцы спецназа ФСБ
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Задержанный за подготовку теракта в отношении высокопоставленного офицера Минобороны РФ признался, что ему дали задание "убить большого военного", следует из видео, предоставленного журналистам ФСБ РФ.
Ранее в спецслужбе сообщили о предотвращении теракта в Москве в отношении высокопоставленного офицера Минобороны РФ, который готовили спецслужбы Украины совместно с "Исламским государством"* (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). Задержаны трое граждан России, причастных к сокрытию следов планировавшегося преступления, и выходец из стран Центральной Азии - непосредственный исполнитель террористической акции.
"Я приехал в Россию по заданию члена "Исламского государства"* Гуломова, чтобы совершить теракт. Когда я следил, наблюдал, в то время он мне сказал - большого военного убить. Вот тогда я понял, что это задание Украины", - сказал задержанный.
*запрещенная в России террористическая организация
ФСБ предотвратила теракт в Москве против офицера Минобороны
