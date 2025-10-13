https://ria.ru/20251013/terakt-2047901646.html
Задержанный за подготовку теракта рассказал о своем задании
Задержанный за подготовку теракта рассказал о своем задании - РИА Новости, 13.10.2025
Задержанный за подготовку теракта рассказал о своем задании
Задержанный за подготовку теракта в отношении высокопоставленного офицера Минобороны РФ признался, что ему дали задание "убить большого военного", следует из... РИА Новости, 13.10.2025
В мире, Россия, Исламское государство*, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва, Украина
Задержанный за подготовку теракта рассказал о своем задании
Задержанный за подготовку теракта рассказал, кто давал ему задания
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Задержанный за подготовку теракта в отношении высокопоставленного офицера Минобороны РФ признался, что ему дали задание "убить большого военного", следует из видео, предоставленного журналистам ФСБ РФ.
Ранее в спецслужбе сообщили о предотвращении теракта в Москве
в отношении высокопоставленного офицера Минобороны РФ, который готовили спецслужбы Украины
совместно с "Исламским государством
"* (ИГИЛ, запрещенная в России
террористическая организация). Задержаны трое граждан России, причастных к сокрытию следов планировавшегося преступления, и выходец из стран Центральной Азии
- непосредственный исполнитель террористической акции.
"Я приехал в Россию по заданию члена "Исламского государства"* Гуломова, чтобы совершить теракт. Когда я следил, наблюдал, в то время он мне сказал - большого военного убить. Вот тогда я понял, что это задание Украины", - сказал задержанный.
*запрещенная в России террористическая организация