Рейтинг@Mail.ru
Китай и США не заинтересованы в эскалации кризиса, считают эксперты - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:30 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/ssha-2048071766.html
Китай и США не заинтересованы в эскалации кризиса, считают эксперты
Китай и США не заинтересованы в эскалации кризиса, считают эксперты - РИА Новости, 13.10.2025
Китай и США не заинтересованы в эскалации кризиса, считают эксперты
Китай и США не заинтересованы в эскалации кризиса, поэтому постараются достигнуть соглашения по торговым тарифам, встреча президента Соединенных Штатов Дональда РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T22:30:00+03:00
2025-10-13T22:30:00+03:00
в мире
китай
сша
юго-восточная азия
дональд трамп
си цзиньпин
скотт бессент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1861cf61022eba77d1271e90a7751396.jpg
https://ria.ru/20251010/tramp-2047592911.html
китай
сша
юго-восточная азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_4499743e2218c6d6775e5aeeb212d209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, юго-восточная азия, дональд трамп, си цзиньпин, скотт бессент
В мире, Китай, США, Юго-Восточная Азия, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Скотт Бессент
Китай и США не заинтересованы в эскалации кризиса, считают эксперты

SCMP: Китай и США хотят достичь соглашения по торговым тарифам

© AP Photo / Mark Schiefelbein/PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein/Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Китай и США не заинтересованы в эскалации кризиса, поэтому постараются достигнуть соглашения по торговым тарифам, встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина все еще возможна, сообщила в понедельник гонконгская газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на мнения азиатских экспертов.
Трамп 10 октября объявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской Народной Республики в сфере торговли.
"Ставки настолько высоки, что обе стороны заинтересованы в деэскалации", - сказал изданию китайский экономист в Macquarie Group Ларри Ху.
Директор по Китаю в Eurasia Group Ван Дань отметила, что США вряд ли выполнят угрозу Трампа о введении 100% тарифов, поскольку это вызовет инфляцию и внутриполитическую реакцию.
"Цель Трампа состоит в том, чтобы заключить сделку, а не вызвать полное отделение через карательные тарифы", - привела слова эксперта газета.
Старший научный сотрудник сингапурского института исследований Юго-Восточной Азии Стивен Олсон считает, что США и Китай, в итоге, облегчат экспортный контроль в двустороннем порядке.
"Слишком многое поставлено на карту, отмена встречи (Трампа и Си Цзиньпина - ред.) ударит по экономикам и деловым настроениям", - подчеркнул исследователь.
По данным издания, большинство экспертов считают, что Си Цзиньпин и Трамп могут достичь соглашения в ходе встречи на саммите АТЭС.
Министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNBC 3 октября заявил, что возможные переговоры Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС могут стать значительным прорывом в диалоге двух государств по торгово-экономическим вопросам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Трамп назвал новые экспортные меры Китая сюрпризом
10 октября, 18:22
 
В миреКитайСШАЮго-Восточная АзияДональд ТрампСи ЦзиньпинСкотт Бессент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала