Китай и США не заинтересованы в эскалации кризиса, считают эксперты

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Китай и США не заинтересованы в эскалации кризиса, поэтому постараются достигнуть соглашения по торговым тарифам, встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина все еще возможна, сообщила в понедельник гонконгская газета Китай и США не заинтересованы в эскалации кризиса, поэтому постараются достигнуть соглашения по торговым тарифам, встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина все еще возможна, сообщила в понедельник гонконгская газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на мнения азиатских экспертов.

Трамп 10 октября объявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской Народной Республики в сфере торговли.

"Ставки настолько высоки, что обе стороны заинтересованы в деэскалации", - сказал изданию китайский экономист в Macquarie Group Ларри Ху.

Директор по Китаю в Eurasia Group Ван Дань отметила, что США вряд ли выполнят угрозу Трампа о введении 100% тарифов, поскольку это вызовет инфляцию и внутриполитическую реакцию.

"Цель Трампа состоит в том, чтобы заключить сделку, а не вызвать полное отделение через карательные тарифы", - привела слова эксперта газета.

Старший научный сотрудник сингапурского института исследований Юго-Восточной Азии Стивен Олсон считает, что США и Китай, в итоге, облегчат экспортный контроль в двустороннем порядке.

"Слишком многое поставлено на карту, отмена встречи (Трампа и Си Цзиньпина - ред.) ударит по экономикам и деловым настроениям", - подчеркнул исследователь.

По данным издания, большинство экспертов считают, что Си Цзиньпин и Трамп могут достичь соглашения в ходе встречи на саммите АТЭС.