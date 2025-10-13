https://ria.ru/20251013/ssha-2048071766.html
Китай и США не заинтересованы в эскалации кризиса, считают эксперты
Китай и США не заинтересованы в эскалации кризиса, считают эксперты - РИА Новости, 13.10.2025
Китай и США не заинтересованы в эскалации кризиса, считают эксперты
Китай и США не заинтересованы в эскалации кризиса, поэтому постараются достигнуть соглашения по торговым тарифам, встреча президента Соединенных Штатов Дональда
2025-10-13T22:30:00+03:00
2025-10-13T22:30:00+03:00
2025-10-13T22:30:00+03:00
Китай и США не заинтересованы в эскалации кризиса, считают эксперты
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.
Китай и США не заинтересованы в эскалации кризиса, поэтому постараются достигнуть соглашения по торговым тарифам, встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина все еще возможна, сообщила в понедельник гонконгская газета South China Morning Post
(SCMP) со ссылкой на мнения азиатских экспертов.
Трамп
10 октября объявил, что США
с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая
сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской Народной Республики в сфере торговли.
"Ставки настолько высоки, что обе стороны заинтересованы в деэскалации", - сказал изданию китайский экономист в Macquarie Group Ларри Ху.
Директор по Китаю в Eurasia Group Ван Дань отметила, что США вряд ли выполнят угрозу Трампа о введении 100% тарифов, поскольку это вызовет инфляцию и внутриполитическую реакцию.
"Цель Трампа состоит в том, чтобы заключить сделку, а не вызвать полное отделение через карательные тарифы", - привела слова эксперта газета.
Старший научный сотрудник сингапурского института исследований Юго-Восточной Азии
Стивен Олсон считает, что США и Китай, в итоге, облегчат экспортный контроль в двустороннем порядке.
"Слишком многое поставлено на карту, отмена встречи (Трампа и Си Цзиньпина
- ред.) ударит по экономикам и деловым настроениям", - подчеркнул исследователь.
По данным издания, большинство экспертов считают, что Си Цзиньпин и Трамп могут достичь соглашения в ходе встречи на саммите АТЭС.
Министр финансов США Скотт Бессент
в интервью телеканалу CNBC 3 октября заявил, что возможные переговоры Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС могут стать значительным прорывом в диалоге двух государств по торгово-экономическим вопросам.