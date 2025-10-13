https://ria.ru/20251013/ssha-2047957233.html
Эпоха террора и смерти на Ближнем Востоке подошла к концу, заявил Трамп
Эпоха террора и смерти на Ближнем Востоке подошла к концу, заявил Трамп - РИА Новости, 13.10.2025
Эпоха террора и смерти на Ближнем Востоке подошла к концу, заявил Трамп
Эпоха террора и смерти на Ближнем Востоке подошла к концу, заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в израильском кнессете. РИА Новости, 13.10.2025
