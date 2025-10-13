Рейтинг@Mail.ru
Эпоха террора и смерти на Ближнем Востоке подошла к концу, заявил Трамп
14:19 13.10.2025 (обновлено: 15:39 13.10.2025)
Эпоха террора и смерти на Ближнем Востоке подошла к концу, заявил Трамп
Эпоха террора и смерти на Ближнем Востоке подошла к концу, заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в израильском кнессете. РИА Новости, 13.10.2025
в мире, ближний восток, сша, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Ближний Восток, США, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта
Президент США Дональд Трамп выступает в парламенте Израиля. 13 октября 2025
Президент США Дональд Трамп выступает в парламенте Израиля. 13 октября 2025
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Эпоха террора и смерти на Ближнем Востоке подошла к концу, заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в израильском кнессете.
"Это не конец войны, но конец эпохи террора и смерти, начало эпохи надежды, веры и Господа... Я убежден, что это исторический рассвет нового Ближнего Востока", - заявил американский лидер.
