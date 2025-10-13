Сборная Германии обыграла Северную Ирландию в отборе к ЧМ-2026

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сборная Германии на выезде обыграла команду Северной Ирландии в отборочном турнире к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы А, которая прошла в Белфасте, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых свой дебютный гол за сборную Германии забил Ник Вольтемаде (31-я минута).
В другом матче группы сборная Словакии дома обыграла команду Люксембурга со счетом 2:0.
Сборная Германии одержала третью победу кряду в отборочном турнире и лидирует в таблице, набрав 9 очков. На втором месте располагается команда Словакии (9 очков), далее идут сборные Северной Ирландии (6) и Люксембурга (0).
Гол Мбаппе помог сборной Франции обыграть команду Азербайджана в отборе ЧМ
10 октября 2025, 23:50