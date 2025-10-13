МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. ВС РФ освободили населенные пункты Московское в ДНР и Боровская Андреевка в Харьковской области. Украинские войска потеряли за сутки до 1,5 тысячи военнослужащих, танк и 10 бронемашин, ПВО сбила ночью 103 украинских БПЛА над территорией России, сообщило Минобороны РФ.

Российская армия взяла под контроль Московское в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Московское и зашли в восточные районы населенного пункта Димитров в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

ВС РФ освободили населенный пункт Боровская Андреевка в Харьковское области

Российская группировка "Запад" освободила населённый пункт Боровская Андреевка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

ВСУ потеряли до 1,5 тысячи военных и танк

Украинские войска за сутки потеряли до 1,5 тысячи военнослужащих, танк и 10 бронемашин, следует из сводки Минобороны России. ВС РФ уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства США , а также нанесли поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины , складам ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технических средств, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 344 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

ПВО сбила новью 103 украинских БПЛА над Россией

Западный "рефери"

Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в том, что президент России Владимир Путин урегулирует конфликт на Украине. Также Трамп сообщил, что может обсудить вопрос возможных поставок ракет Tomahawk Украине с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, он отметил, что провел "хороший" разговор с Владимиром Зеленским , в ходе которого они обсудили вопрос оружия для Украины, включая ракеты Tomahawk.

Украинская делегация во главе с премьер-министром страны Юлией Свириденко отправилась на переговоры в Вашингтон , сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак

Украинский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии

Украинский БПЛА в понедельник атаковал нефтебазу в Феодосии, возникло возгорание, пострадавших нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов . В связи с ЧП произошла задержка поездов в республике Крым, сообщила Южная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Пассажирские поезда, следующие сообщением с Крымским полуостровом и городами материковой части России, идут по графику, сообщили РИА Новости в компании-перевозчике " Гранд Сервис Экспресс ".

Игнорировать слона в комнате уже не получается

Командование ВС РФ предсказывает действия украинских генералов, что сказывается на положении ВСУ на фронте, заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Она также отметила, что Украине уже сейчас необходимо строить устойчивую линию обороны в тылу, который вскоре может стать фронтом.

Заградотряд для туриста

ВСУ ликвидировали колумбийского наёмника, желавшего сдаться в плен российской армии, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Суматоха". По его словам, иностранный наёмник пытался прекратить сопротивление и сдаться в плен, но был убит ударом украинского FPV дрона.

Тщетные контрнаступления ВСУ

Украинская армия попыталась вернуть утраченные позиции в Волчанске на харьковском направлении, но была остановлена и потеряла более 30 человек, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

ВСУ попытались контратаковать в районе Кондратовки на сумском направлении, но штурмовая группа была полностью уничтожена, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.