Спецоперация, 13 октября: ВС РФ освободили Московское и Боровскую Андреевку
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:06 13.10.2025
Спецоперация, 13 октября: ВС РФ освободили Московское и Боровскую Андреевку
ВС РФ освободили населенные пункты Московское в ДНР и Боровская Андреевка в Харьковской области. Украинские войска потеряли за сутки до 1,5 тысячи...
2025-10-13T21:06:00+03:00
2025-10-13T21:06:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045779659_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_599e4ba121cefc14d62594fb60279ead.jpg
2025
Уничтожение противника во время передышки в частном секторе
Кадыров показал кадры уничтожения противника во время передышки в частном секторе
2025-10-13T21:06
true
PT1M31S
Поражение американского ЗРК Vampire ударом "Ланцета" на сумском направлении
Российские войска ударом "Ланцета" поразили американский ЗРК Vampire на сумском направлении, сообщили в Минобороны
2025-10-13T21:06
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045779659_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_10cc992904f6d03a16fdd61f3cb4e56b.jpg
1920
1920
true
россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, гранд сервис экспресс , южная транспортная прокуратура, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Гранд Сервис Экспресс , Южная транспортная прокуратура, Владимир Зеленский

Спецоперация, 13 октября: ВС РФ освободили Московское и Боровскую Андреевку

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллеристов в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. ВС РФ освободили населенные пункты Московское в ДНР и Боровская Андреевка в Харьковской области. Украинские войска потеряли за сутки до 1,5 тысячи военнослужащих, танк и 10 бронемашин, ПВО сбила ночью 103 украинских БПЛА над территорией России, сообщило Минобороны РФ.

Российская армия взяла под контроль Московское в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Московское и зашли в восточные районы населенного пункта Димитров в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Московское в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили село Московское в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Московское в ДНР

ВС РФ освободили населенный пункт Боровская Андреевка в Харьковское области

Российская группировка "Запад" освободила населённый пункт Боровская Андреевка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Боровская Андреевка в Харьковской области
Подразделения группировки войск Запад освободили село Боровская Андреевка в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Боровская Андреевка в Харьковской области

ВСУ потеряли до 1,5 тысячи военных и танк

Украинские войска за сутки потеряли до 1,5 тысячи военнослужащих, танк и 10 бронемашин, следует из сводки Минобороны России. ВС РФ уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, а также нанесли поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, складам ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технических средств, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 344 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Китае высказались о новом российском оружии
Вчера, 18:47

ПВО сбила новью 103 украинских БПЛА над Россией

В течение прошедшей ночи в период с 23.00 до 7.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 40 – над территорией Республики Крым, 26 – над территорией Астраханской области, 19 – над акваторией Черного моря, 14 – над территорией Ростовской области, два – над акваторией Азовского моря, один – над территорией Белгородской области и один – над территорией Республики Калмыкия.
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В США забили тревогу из-за смертоносного оружия России на Украине
Вчера, 19:01

Западный "рефери"

Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в том, что президент России Владимир Путин урегулирует конфликт на Украине. Также Трамп сообщил, что может обсудить вопрос возможных поставок ракет Tomahawk Украине с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, он отметил, что провел "хороший" разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого они обсудили вопрос оружия для Украины, включая ракеты Tomahawk.
Украинская делегация во главе с премьер-министром страны Юлией Свириденко отправилась на переговоры в Вашингтон, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Украинский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии

Украинский БПЛА в понедельник атаковал нефтебазу в Феодосии, возникло возгорание, пострадавших нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В связи с ЧП произошла задержка поездов в республике Крым, сообщила Южная транспортная прокуратура в Telegram-канале.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
"Точка невозврата". В Раде сделали громкое заявление о Купянске
Вчера, 15:32
Пассажирские поезда, следующие сообщением с Крымским полуостровом и городами материковой части России, идут по графику, сообщили РИА Новости в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".

Игнорировать слона в комнате уже не получается

Командование ВС РФ предсказывает действия украинских генералов, что сказывается на положении ВСУ на фронте, заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Она также отметила, что Украине уже сейчас необходимо строить устойчивую линию обороны в тылу, который вскоре может стать фронтом.
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
"Уже не могут скрывать". На Западе заговорили о возможной эвакуации Киева
Вчера, 15:26

Заградотряд для туриста

ВСУ ликвидировали колумбийского наёмника, желавшего сдаться в плен российской армии, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Суматоха". По его словам, иностранный наёмник пытался прекратить сопротивление и сдаться в плен, но был убит ударом украинского FPV дрона.

Тщетные контрнаступления ВСУ

Украинская армия попыталась вернуть утраченные позиции в Волчанске на харьковском направлении, но была остановлена и потеряла более 30 человек, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
ВСУ попытались контратаковать в районе Кондратовки на сумском направлении, но штурмовая группа была полностью уничтожена, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По данным силовиков, провальная попытка контратаковать в районе Кондратовки на сумском направлении не была поддержана 225-м полком, так как их командир заснул после застолья.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинДональд ТрампВооруженные силы УкраиныГранд Сервис ЭкспрессЮжная транспортная прокуратураВладимир Зеленский
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
