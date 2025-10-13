https://ria.ru/20251013/spetsoperatsiya-2047868973.html
Российские разведчики уничтожили огневую точку ВСУ под Северском
Российские разведчики уничтожили огневую точку ВСУ под Северском - РИА Новости, 13.10.2025
Российские разведчики уничтожили огневую точку ВСУ под Северском
Подразделение разведки российской группировки войск "Южная" уничтожило огневую точку и четырех военнослужащих ВСУ в ходе скрытной операции в тылу противника в... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T03:26:00+03:00
2025-10-13T03:26:00+03:00
2025-10-13T03:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045392262_0:84:3191:1879_1920x0_80_0_0_bfa4641ddedf11c65a294dc45dbe38f0.jpg
https://ria.ru/20251012/vsu-2047852661.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045392262_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f7a4fcf434e1ec48ea638155cd8d264.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Российские разведчики уничтожили огневую точку ВСУ под Северском
Российские разведчики уничтожили огневую точку ВСУ в глубоком тылу под Северском
ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Подразделение разведки российской группировки войск "Южная" уничтожило огневую точку и четырех военнослужащих ВСУ в ходе скрытной операции в тылу противника в ДНР, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Туман".
Кадры этой спецоперации переданы в распоряжение РИА Новости.
"Этот налет мы проводили уже непосредственно перед Северском, там находилась огневая точка противника, украинские военные бродили по лесополосе и пренебрегли средствами маскировки, что привело к их обнаружению и ликвидации", - сказал "Туман".
Он пояснил, что в результате скрытного передвижения к позиции ВСУ
в тылу и благодаря внезапности были уничтожены четыре военных.
"Такие мероприятия очень отрицательно сказываются на противнике, позже их соседи узнали, что одна из позиций уничтожена, и, соответственно, украинские военные понимают, что в этом районе успешно работают российские диверсионные группы", - добавил он.
Разведчик отметили, что таким образом на линии боевого соприкосновения выводят противника из зоны его комфорта, лишая его чувства безопасности и недоступности на своих позициях. Кроме того, российские военные овладели оборудованием иностранного производства.