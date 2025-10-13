Российские разведчики уничтожили огневую точку ВСУ под Северском

ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Подразделение разведки российской группировки войск "Южная" уничтожило огневую точку и четырех военнослужащих ВСУ в ходе скрытной операции в тылу противника в ДНР, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Туман".

Кадры этой спецоперации переданы в распоряжение РИА Новости.

"Этот налет мы проводили уже непосредственно перед Северском, там находилась огневая точка противника, украинские военные бродили по лесополосе и пренебрегли средствами маскировки, что привело к их обнаружению и ликвидации", - сказал "Туман".

Он пояснил, что в результате скрытного передвижения к позиции ВСУ в тылу и благодаря внезапности были уничтожены четыре военных.

"Такие мероприятия очень отрицательно сказываются на противнике, позже их соседи узнали, что одна из позиций уничтожена, и, соответственно, украинские военные понимают, что в этом районе успешно работают российские диверсионные группы", - добавил он.