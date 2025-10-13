Рейтинг@Mail.ru
Российские разведчики уничтожили огневую точку ВСУ под Северском - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:26 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/spetsoperatsiya-2047868973.html
Российские разведчики уничтожили огневую точку ВСУ под Северском
Российские разведчики уничтожили огневую точку ВСУ под Северском - РИА Новости, 13.10.2025
Российские разведчики уничтожили огневую точку ВСУ под Северском
Подразделение разведки российской группировки войск "Южная" уничтожило огневую точку и четырех военнослужащих ВСУ в ходе скрытной операции в тылу противника в... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T03:26:00+03:00
2025-10-13T03:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045392262_0:84:3191:1879_1920x0_80_0_0_bfa4641ddedf11c65a294dc45dbe38f0.jpg
https://ria.ru/20251012/vsu-2047852661.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045392262_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f7a4fcf434e1ec48ea638155cd8d264.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Российские разведчики уничтожили огневую точку ВСУ под Северском

Российские разведчики уничтожили огневую точку ВСУ в глубоком тылу под Северском

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета миномета 2С4 "Тюльпан" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета миномета 2С4 Тюльпан на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета миномета 2С4 "Тюльпан" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Подразделение разведки российской группировки войск "Южная" уничтожило огневую точку и четырех военнослужащих ВСУ в ходе скрытной операции в тылу противника в ДНР, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Туман".
Кадры этой спецоперации переданы в распоряжение РИА Новости.
Члены подразделения Шестой полк ССО Рейнджеры ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
"Становится только хуже". На Западе раскрыли, чего боятся ВСУ в зоне СВО
Вчера, 22:39
"Этот налет мы проводили уже непосредственно перед Северском, там находилась огневая точка противника, украинские военные бродили по лесополосе и пренебрегли средствами маскировки, что привело к их обнаружению и ликвидации", - сказал "Туман".
Он пояснил, что в результате скрытного передвижения к позиции ВСУ в тылу и благодаря внезапности были уничтожены четыре военных.
"Такие мероприятия очень отрицательно сказываются на противнике, позже их соседи узнали, что одна из позиций уничтожена, и, соответственно, украинские военные понимают, что в этом районе успешно работают российские диверсионные группы", - добавил он.
Разведчик отметили, что таким образом на линии боевого соприкосновения выводят противника из зоны его комфорта, лишая его чувства безопасности и недоступности на своих позициях. Кроме того, российские военные овладели оборудованием иностранного производства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала