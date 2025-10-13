https://ria.ru/20251013/slovakiya-2047936975.html
При ЧП с поездами в Словакии пострадали сто человек
Около ста человек пострадали при столкновении поездов на востоке Словакии, сообщает портал Dennik N со ссылкой на главу МВД Матуша Шутай-Эштока. РИА Новости, 13.10.2025
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
Около ста человек пострадали при столкновении поездов на востоке Словакии, сообщает портал Dennik N
со ссылкой на главу МВД Матуша Шутай-Эштока.
"На месте (происшествия. — Прим. ред.) около ста пострадавших", — говорится в публикации.
Министр добавил, что причиной ЧП могла стать невнимательность машиниста одного из составов.
Авария произошла в районе города Рожнява. По данным полиции, в столкнувшихся экспресс-поездах находилось большое количество людей. Сейчас там работают спасатели.
За развитием ситуации следит и премьер республики Роберт Фицо
, он заявил, что туда направляются члены правительства.