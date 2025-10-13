На месте столкновения поездов в Словакии

При ЧП с поездами в Словакии пострадали сто человек

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Около ста человек пострадали при столкновении поездов на востоке Словакии, сообщает портал Dennik N со ссылкой на главу МВД Матуша Шутай-Эштока.

"На месте (происшествия. — Прим. ред.) около ста пострадавших", — говорится в публикации.

Министр добавил, что причиной ЧП могла стать невнимательность машиниста одного из составов.

Авария произошла в районе города Рожнява. По данным полиции, в столкнувшихся экспресс-поездах находилось большое количество людей. Сейчас там работают спасатели.