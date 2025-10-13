https://ria.ru/20251013/slovakija-2047987940.html
В Словакии рассказали о состоянии пострадавших при столкновении поездов
В Словакии рассказали о состоянии пострадавших при столкновении поездов
В Словакии рассказали о состоянии пострадавших при столкновении поездов
БРАТИСЛАВА, 13 окт – РИА Новости. Семь человек из 91 пострадавшего при столкновении поездов в Словакии находятся в тяжелом состоянии, еще 14 получили ранения средней тяжести, заявил глава словацкого минздрава Камил Шашко.
Два пассажирских поезда столкнулись в понедельник на востоке Словакии
в районе города Рожнява. Как сообщили РИА Новости в российском посольстве, данных о пострадавших россиянах нет.
"Семеро – так называемые красные, находятся в самом тяжелом состоянии... Четырнадцать получили ранения средней тяжести, еще 70 получили легкие ранения. В общей сложности речь идет о 91 пострадавшем", - сказал министр в ходе брифинга.
Как отметил Шашко, он находится в контакте с представителями близлежащих больниц, куда были доставлены пострадавшие.
В свою очередь глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток добавил, что на месте столкновения поездов работают специалисты, занимающиеся ликвидацией последствий и расследованием случившегося.
Ранее Шутай-Эшток сообщил, что причиной происшествия мог стать человеческий фактор.