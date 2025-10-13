Почти на 9% выросло производство сливок в Подмосковье

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Производители Подмосковья выпустили свыше 9 тысяч тонн сливок, что на 8,64% больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве отметили, что рост производства сливок демонстрирует эффективность мер поддержки молочной отрасли.

Так, подмосковные предприятия не только наращивают объемы, но и внедряют современные стандарты качества, что укрепляет конкурентоспособность местной продукции на российском рынке.