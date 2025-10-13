Рейтинг@Mail.ru
Почти на 9% выросло производство сливок в Подмосковье
Новости Подмосковья
 
11:28 13.10.2025
Почти на 9% выросло производство сливок в Подмосковье
Почти на 9% выросло производство сливок в Подмосковье - РИА Новости, 13.10.2025
Почти на 9% выросло производство сливок в Подмосковье
Производители Подмосковья выпустили свыше 9 тысяч тонн сливок, что на 8,64% больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.10.2025
Почти на 9% выросло производство сливок в Подмосковье

Почти на 9% выросло производство сливок в Московской области

© iStock.com / simonkrМужчина наливает сливки на сковороду
Мужчина наливает сливки на сковороду. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Производители Подмосковья выпустили свыше 9 тысяч тонн сливок, что на 8,64% больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве отметили, что рост производства сливок демонстрирует эффективность мер поддержки молочной отрасли.
Так, подмосковные предприятия не только наращивают объемы, но и внедряют современные стандарты качества, что укрепляет конкурентоспособность местной продукции на российском рынке.
Ранее в пресс-службе ведомства сообщали, что предприятия Подмосковья произвели более 24,4 тысячи тонн творога за восемь месяцев этого года. А за весь 2024 год объем производства творога в Московской области составил 34,8 тысячи тонн.
Табличка на двери номера в отеле - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Большинство отелей Московской области прошли процедуру самооценки
10 октября, 17:46
 
