https://ria.ru/20251013/slivki-2047916090.html
Почти на 9% выросло производство сливок в Подмосковье
Почти на 9% выросло производство сливок в Подмосковье - РИА Новости, 13.10.2025
Почти на 9% выросло производство сливок в Подмосковье
Производители Подмосковья выпустили свыше 9 тысяч тонн сливок, что на 8,64% больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T11:28:00+03:00
2025-10-13T11:28:00+03:00
2025-10-13T11:28:00+03:00
новости подмосковья
экономика
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977194590_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c627fc1d4783d40fb536c65684bd1670.jpg
https://ria.ru/20251010/samootsenka-2047584820.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977194590_255:79:2880:2048_1920x0_80_0_0_6f121b433ef23d229938bfe2e8a5c741.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Экономика, Московская область (Подмосковье)
Почти на 9% выросло производство сливок в Подмосковье
Почти на 9% выросло производство сливок в Московской области
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Производители Подмосковья выпустили свыше 9 тысяч тонн сливок, что на 8,64% больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве отметили, что рост производства сливок демонстрирует эффективность мер поддержки молочной отрасли.
Так, подмосковные предприятия не только наращивают объемы, но и внедряют современные стандарты качества, что укрепляет конкурентоспособность местной продукции на российском рынке.
Ранее в пресс-службе ведомства сообщали, что предприятия Подмосковья произвели более 24,4 тысячи тонн творога за восемь месяцев этого года. А за весь 2024 год объем производства творога в Московской области составил 34,8 тысячи тонн.