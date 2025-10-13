БУДАПЕШТ, 13 окт - РИА Новости. Санкционное "ослепление" Евросоюза уже наносит вред и сотрудничеству Европы с Центральной Азией, европейская экономика пострадала от них больше российской, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Европейско-центральноазиатское сотрудничество теперь тоже начинает страдать от санкционного ослепления Брюсселя, который хочет распространить санкции ЕС на страны быстро развивающегося центральноазиатского региона. Неслучайно эти страны возмущены, поскольку для этих санкционных мер нет никаких оснований, они полностью игнорируют реалии", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Министр добавил, что санкции нанесли серьезный ущерб европейской экономике и "бьют по нам гораздо сильнее, чем по России".
"Позиция Венгрии ясна: санкции Брюсселя потерпели крах, пора менять и прекращать санкционную политику!" - заключил министр иностранных дел.
Сийярто в мае 2024 года сделал заявление, что Западная Европа гордо рапортует об отказе от российской нефти, но по факту продолжает покупать ее через третьи страны, например, Индию. По его словам, это доказывает, что антироссийские санкции Евросоюза работают "прекрасно", поскольку теперь европейские страны покупают российскую нефть дороже, через Индию. Министр в ноябре того же года указал, что Россию нельзя исключить из международной торговли, а те, кто об этом заявляют, на самом деле втихую торгуют с ней больше, чем можно было бы подумать.
В Российской Федерации не раз подчеркивали, что государство справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Российский президент Владимир Путин ранее констатировал, что политика сдерживания и ослабления Российской Федерации - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
