Сийярто оценил влияние санкций на сотрудничество Европы с Центральной Азией

«

"Европейско-центральноазиатское сотрудничество теперь тоже начинает страдать от санкционного ослепления Брюсселя, который хочет распространить санкции ЕС на страны быстро развивающегося центральноазиатского региона. Неслучайно эти страны возмущены, поскольку для этих санкционных мер нет никаких оснований, они полностью игнорируют реалии", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.