В Екатеринбурге при распылении баллончика в школе пострадали 15 детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Власти сообщили о 15 пострадавших после распыления газа из перцового баллончика одним из учеников в школе №76 в Екатеринбурге, им оказали помощь, сейчас их здоровью ничего не угрожает.

Ранее прокуратура региона сообщила о 14 пострадавших в результате инцидента с распылением газа из баллончика одним из учащихся екатеринбургской школы на перемене в классе и о проведении проверки по данному факту.

"Здоровью учащихся средней образовательной школы №76, в присутствии которых одноклассник распылил перцовый баллончик, ничего не угрожает. Руководство школы незамедлительно вызвало скорую помощь, из пятнадцати детей шестерых осмотрели на месте, еще девять доставили в детскую горбольницу №9. Все ребята в госпитализации не нуждаются и отправлены домой в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении департамента информационной политики Свердловской области

Согласно сообщению, в школе будут усилены меры по контролю за доступом в здание и проносом запрещенных предметов.

Также отмечается, что мать виновника инцидента приглашена в школу на беседу, учащийся будет поставлен на внешкольный учет, семья также будет находиться на учете с ежемесячным контролем.