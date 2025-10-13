В Екатеринбурге при распылении баллончика в школе пострадали 15 детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Власти сообщили о 15 пострадавших после распыления газа из перцового баллончика одним из учеников в школе №76 в Екатеринбурге, им оказали помощь, сейчас их здоровью ничего не угрожает.
Ранее прокуратура региона сообщила о 14 пострадавших в результате инцидента с распылением газа из баллончика одним из учащихся екатеринбургской школы на перемене в классе и о проведении проверки по данному факту.
В Челябинской области госпитализировали 26 школьников
10 октября, 12:35
"Здоровью учащихся средней образовательной школы №76, в присутствии которых одноклассник распылил перцовый баллончик, ничего не угрожает. Руководство школы незамедлительно вызвало скорую помощь, из пятнадцати детей шестерых осмотрели на месте, еще девять доставили в детскую горбольницу №9. Все ребята в госпитализации не нуждаются и отправлены домой в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении департамента информационной политики Свердловской области.
Согласно сообщению, в школе будут усилены меры по контролю за доступом в здание и проносом запрещенных предметов.
Также отмечается, что мать виновника инцидента приглашена в школу на беседу, учащийся будет поставлен на внешкольный учет, семья также будет находиться на учете с ежемесячным контролем.
"Подросток воспитывается в неполной семье. Его родители в разводе, проживает с матерью. Учится в этой школе с первого класса. Не является прогульщиком или отстающим в учебе, увлекается футболом. Однако характеризуется как весьма импульсивный и вспыльчивый. С трудом переносит критику в свой адрес, может допустить конфликтные ситуации со сверстниками. К счастью, никому из подростков госпитализация не потребовалась. После оказания врачебной помощи детей отпустили. Представители МВД сейчас опрашивают как самих потерпевших, так и педагогов с целью установления более подробных и точных обстоятельств", - сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.