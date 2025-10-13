https://ria.ru/20251013/shatdaun-2047980686.html
Приостановка работы правительства США сказывается на жизни людей
Приостановка работы правительства США сказывается на жизни людей - РИА Новости, 13.10.2025
Приостановка работы правительства США сказывается на жизни людей
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что что приостановка работы правительства страны уже сказывается на экономике и жизнях людей. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T15:35:00+03:00
2025-10-13T15:35:00+03:00
2025-10-13T15:35:00+03:00
в мире
сша
скотт бессент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995844849_0:8:3072:1735_1920x0_80_0_0_714044b44faad1af1e51f786ccd27eed.jpg
https://ria.ru/20250611/ssha-2022369099.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995844849_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_6a247b42a1f54a6696a837d756a0a6c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, скотт бессент
В мире, США, Скотт Бессент
Приостановка работы правительства США сказывается на жизни людей
Реальная экономика и жизни людей. Глава Минфина США высказался о шатдауне