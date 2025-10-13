Рейтинг@Mail.ru
Приостановка работы правительства США сказывается на жизни людей - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/shatdaun-2047980686.html
Приостановка работы правительства США сказывается на жизни людей
Приостановка работы правительства США сказывается на жизни людей - РИА Новости, 13.10.2025
Приостановка работы правительства США сказывается на жизни людей
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что что приостановка работы правительства страны уже сказывается на экономике и жизнях людей. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T15:35:00+03:00
2025-10-13T15:35:00+03:00
в мире
сша
скотт бессент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995844849_0:8:3072:1735_1920x0_80_0_0_714044b44faad1af1e51f786ccd27eed.jpg
https://ria.ru/20250611/ssha-2022369099.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995844849_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_6a247b42a1f54a6696a837d756a0a6c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, скотт бессент
В мире, США, Скотт Бессент
Приостановка работы правительства США сказывается на жизни людей

Реальная экономика и жизни людей. Глава Минфина США высказался о шатдауне

© AP Photo / Ben CurtisМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что что приостановка работы правительства страны уже сказывается на экономике и жизнях людей.
«

"Это начинает сказываться на реальной экономике. Это начинает влиять на жизни людей, - сказал Бессент в интервью Fox Business.

Американские доллары - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
США скоро могут лишиться возможности обслуживать госдолг, заявил Бессент
11 июня, 20:10
 
В миреСШАСкотт Бессент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала