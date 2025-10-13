https://ria.ru/20251013/sgovor-2047961427.html
ФАС выявила картельный сговор на торгах в Краснодаре
ФАС выявила картельный сговор на торгах в Краснодаре
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картельный сговор в Краснодаре на торгах по планировке ландшафта зеленых зон и общественных пространств
ФАС выявила картельный сговор на торгах в Краснодаре
КРАСНОДАР, 13 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картельный сговор в Краснодаре на торгах по планировке ландшафта зеленых зон и общественных пространств, возбуждено дело, сообщило ведомство.
"ФАС
выявила картельный сговор на торгах по планировке ландшафта зеленых зон и общественных пространств в городе Краснодаре
. Открытый конкурс проходил для нужд МКУ "Центр озеленения и экологии". Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Зеленый Город" и ООО "Кубаньэнергостройремонт", - говорится в сообщении.
ФАС России
подозревает эти компании в сговоре с целью отказа от конкурентной борьбы для поддержания цен на торгах.
"В ходе расследования служба выявила комплекс свидетельств, которые указывают на согласованные действия организаций, использование единой цифровой инфраструктуры, синхронизированное поведение на торгах, а также имитацию конкуренции", - добавили в ФАС.
В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы, уточнили в ведомстве.