ФАС выявила картельный сговор на торгах в Краснодаре

КРАСНОДАР, 13 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картельный сговор в Краснодаре на торгах по планировке ландшафта зеленых зон и общественных пространств, возбуждено дело, сообщило ведомство.

"В ходе расследования служба выявила комплекс свидетельств, которые указывают на согласованные действия организаций, использование единой цифровой инфраструктуры, синхронизированное поведение на торгах, а также имитацию конкуренции", - добавили в ФАС.