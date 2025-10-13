Рейтинг@Mail.ru
ФАС выявила картельный сговор на торгах в Краснодаре - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/sgovor-2047961427.html
ФАС выявила картельный сговор на торгах в Краснодаре
ФАС выявила картельный сговор на торгах в Краснодаре - РИА Новости, 13.10.2025
ФАС выявила картельный сговор на торгах в Краснодаре
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картельный сговор в Краснодаре на торгах по планировке ландшафта зеленых зон и общественных пространств,... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T14:33:00+03:00
2025-10-13T14:33:00+03:00
краснодар
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017787408_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ddb8e7e973e05e6631bfa3ccbda2130a.jpg
https://ria.ru/20251007/benzin-2046872759.html
краснодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017787408_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_39f4ef466d3ad959062f9550c35d17df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодар, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Краснодар, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС выявила картельный сговор на торгах в Краснодаре

ФАС выявила картельный сговор на торгах по планировке зеленых зон в Краснодаре

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 13 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картельный сговор в Краснодаре на торгах по планировке ландшафта зеленых зон и общественных пространств, возбуждено дело, сообщило ведомство.
"ФАС выявила картельный сговор на торгах по планировке ландшафта зеленых зон и общественных пространств в городе Краснодаре. Открытый конкурс проходил для нужд МКУ "Центр озеленения и экологии". Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Зеленый Город" и ООО "Кубаньэнергостройремонт", - говорится в сообщении.
ФАС России подозревает эти компании в сговоре с целью отказа от конкурентной борьбы для поддержания цен на торгах.
"В ходе расследования служба выявила комплекс свидетельств, которые указывают на согласованные действия организаций, использование единой цифровой инфраструктуры, синхронизированное поведение на торгах, а также имитацию конкуренции", - добавили в ФАС.
В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы, уточнили в ведомстве.
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
ФАС проанализирует цены на бензин на АЗС в трех регионах
7 октября, 16:14
 
КраснодарРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала