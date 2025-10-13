https://ria.ru/20251013/selkhoztekhnika-2047942531.html
В Ивановской области увеличили господдержку на обновление сельхозтехники
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сумма господдержки на модернизацию сельхозпроизводства в Ивановской области возросла почти на 14%, соответствующие изменения в закон о бюджете на 2025 год подписал губернатор Станислав Воскресенский, сообщает пресс-служба облправительства.
"На компенсацию части затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение техники из регионального бюджета дополнительно выделено почти 16 миллионов рублей. Теперь финансирование на эти цели увеличено до 131,1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Как отметил член правительства Ивановской области - директор регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия Сергей Бубнов, в этом году по поручению губернатора охват господдержки на обновление парка сельхозтехники расширен - кроме техники, приобретенной в лизинг, под субсидирование попадает техника и оборудование, купленные аграриями за счет собственных средств. "Размер субсидии составит 10,5% или 24,5% от стоимости техники в зависимости от ее вида", - пояснил он.
При использовании механизма лизинга аграриям компенсируется 70% от суммы первоначального взноса на приобретение техники, который составляет 15% или 35% от стоимости техники.
Мера господдержки в виде компенсации части расходов на приобретение техники осуществляется только за счет регионального бюджета и стимулирует аграриев на покупку новой техники и модернизацию производства, снижая финансовую нагрузку на аграриев, напомнили в пресс-службе.
С начала 2025 года аграрии Ивановской области на условиях лизинга, льготных кредитов и за счет собственных средств приобрели более 150 единиц техники и оборудования, включая 29 тракторов, шесть комбайнов и 117 единиц прицепной и навесной техники.