В ДНР при разминировании ЛЭП пострадали два сапера
В ДНР при разминировании ЛЭП пострадали два сапера - РИА Новости, 13.10.2025
В ДНР при разминировании ЛЭП пострадали два сапера
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
украина
Два сапера управления МЧС России по ДНР пострадали при разминировании ЛЭП