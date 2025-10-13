https://ria.ru/20251013/sammit-2047927712.html
Нетаньяху примет участие в саммите по Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху примет участие в саммите по сектору Газа, который должен пройти в Египте, сообщил в понедельник советник офиса... РИА Новости, 13.10.2025
