Дипломат рассказал о ситуации с невольниками-иностранцами в Мьянме

БАНГКОК, 13 окт – РИА Новости. Создается впечатление, что на постоянной основе в Мьянме не занимаются розыском невольников-иностранцев, находящихся в нелегальных колл-центрах на территории этой страны в районах, пограничных с Таиландом, сказал в интервью РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин, принимавший в 2025 году участие в освобождении по российской инициативе четырех граждан РФ, похищенных из Таиланда и помещенных в мошеннические колл-центры на территории соседней страны.