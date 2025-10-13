Дипломат рассказал о ситуации с невольниками-иностранцами в Мьянме

БАНГКОК, 13 окт – РИА Новости. Создается впечатление, что на постоянной основе в Мьянме не занимаются розыском невольников-иностранцев, находящихся в нелегальных колл-центрах на территории этой страны в районах, пограничных с Таиландом, сказал в интервью РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин, принимавший в 2025 году участие в освобождении по российской инициативе четырех граждан РФ, похищенных из Таиланда и помещенных в мошеннические колл-центры на территории соседней страны.
"Похоже на то, что на постоянной основе вне масштабных операций против колл-центров этим никто не занимается", - сказал агентству дипломат, отметив, что спасти из рабства удается в основном тех, кто сам смог сообщить о своей ситуации родным, которые затем обратились за помощью в посольство.
В феврале – марте 2025 года правоохранительные органы Китая, Таиланда и Мьянмы провели масштабную операцию против нелегальных колл-центров в округе Мьявади мьянманского штата Карен, освободив более 10 тысяч подневольных работников из разных стран. Большинство освобожденных были гражданами КНР, однако среди них оказались и трое россиян, попавших в колл-центры через Таиланд против своей воли. По словам Ильина, эти россияне были доставлены в Бангкок таиландскими властями, которым они были переданы в фильтрационном лагере на территории Мьянмы, созданном после операции, и российское посольство в Таиланде могло оказать им только помощь в установлении связи с родственниками для приобретения билетов домой.
Еще четыре россиянина, включая освобожденную 7 октября текущего года гражданку РФ Дашиму Очирнимаеву, были спасены позже, уже по инициативе российского посольства в Таиланде, совместными усилиями российских дипломатов и правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы.
