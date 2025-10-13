Рейтинг@Mail.ru
Дипломат рассказал о ситуации с невольниками-иностранцами в Мьянме - РИА Новости, 13.10.2025
08:41 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/rozysk-2047884988.html
Дипломат рассказал о ситуации с невольниками-иностранцами в Мьянме
Дипломат рассказал о ситуации с невольниками-иностранцами в Мьянме - РИА Новости, 13.10.2025
Дипломат рассказал о ситуации с невольниками-иностранцами в Мьянме
Создается впечатление, что на постоянной основе в Мьянме не занимаются розыском невольников-иностранцев, находящихся в нелегальных колл-центрах на территории... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T08:41:00+03:00
2025-10-13T08:41:00+03:00
в мире
таиланд
мьянма
россия
в мире, таиланд, мьянма, россия
В мире, Таиланд, Мьянма, Россия
Дипломат рассказал о ситуации с невольниками-иностранцами в Мьянме

Дипломат рассказал, что в Мьянме не ведут розыск попавших в рабство иностранцев

© Фото : пресс-офис ВЭФФлаг Мьянмы на карте
Флаг Мьянмы на карте - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : пресс-офис ВЭФ
Флаг Мьянмы на карте . Архивное фото
БАНГКОК, 13 окт – РИА Новости. Создается впечатление, что на постоянной основе в Мьянме не занимаются розыском невольников-иностранцев, находящихся в нелегальных колл-центрах на территории этой страны в районах, пограничных с Таиландом, сказал в интервью РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин, принимавший в 2025 году участие в освобождении по российской инициативе четырех граждан РФ, похищенных из Таиланда и помещенных в мошеннические колл-центры на территории соседней страны.
"Похоже на то, что на постоянной основе вне масштабных операций против колл-центров этим никто не занимается", - сказал агентству дипломат, отметив, что спасти из рабства удается в основном тех, кто сам смог сообщить о своей ситуации родным, которые затем обратились за помощью в посольство.
Здание парламента в Нейпьидо, Мьянма - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Дипломат рассказал, что делать россиянам, попавшим в рабство в Мьянме
06:47
В феврале – марте 2025 года правоохранительные органы Китая, Таиланда и Мьянмы провели масштабную операцию против нелегальных колл-центров в округе Мьявади мьянманского штата Карен, освободив более 10 тысяч подневольных работников из разных стран. Большинство освобожденных были гражданами КНР, однако среди них оказались и трое россиян, попавших в колл-центры через Таиланд против своей воли. По словам Ильина, эти россияне были доставлены в Бангкок таиландскими властями, которым они были переданы в фильтрационном лагере на территории Мьянмы, созданном после операции, и российское посольство в Таиланде могло оказать им только помощь в установлении связи с родственниками для приобретения билетов домой.
Еще четыре россиянина, включая освобожденную 7 октября текущего года гражданку РФ Дашиму Очирнимаеву, были спасены позже, уже по инициативе российского посольства в Таиланде, совместными усилиями российских дипломатов и правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы.
Российская гражданка Дашима Очирнимаева в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Россиянку, освобожденную из рабства в Мьянме, хотели перепродать
11 октября, 05:37
 
