Посольство России в Риге рассказало о ситуации с депортацией россиян
Посольство РФ в Риге заявило РИА Новости, что говорить о немедленной депортации россиян из Латвии за неоформление статуса жителя ЕС преждевременно. РИА Новости, 13.10.2025
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Посольство РФ в Риге заявило РИА Новости, что говорить о немедленной депортации россиян из Латвии за неоформление статуса жителя ЕС преждевременно.
Десятого октября Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) в интервью изданию Politico
заявило, что 841 проживающий в Латвии
гражданин России
, подпавший под так называемую вторую "волну" миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в Латвии, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября. Россиянам предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС
(СПЖ ЕС), для чего - сдать экзамен по латышскому языку и заполнить так называемые антироссийские "опросники".
"Согласно законодательству Латвии, наступление данного срока не предполагает автоматически какую-либо немедленную "депортацию" - такая процедура может быть предпринята по истечении 30-дневного срока с момента персонального вручения соответствующего решения сотрудником Госпрогранохраны Латвии", - сообщает дипмиссия.
"Таким образом, говорить о некоей немедленной "депортации" наших граждан несколько преждевременно", - отметили в посольстве РФ.