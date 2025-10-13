МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Командование ВС РФ предсказывает действия украинских генералов, что сказывается на положении ВСУ на фронте, заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.
"Русские играют нашими генералами, предсказывая их поведение, а те стараются действовать симметричными российскими методами, что означает для нас с ограниченными ресурсами медленное... (добавьте слово сами). Не имею сейчас быстрых простых рецептов, как Украине, армии выйти из" хосписа", положения, которое в момент времени может казаться устойчивым, но де-факто без радикальных решений — это просто комната для медленного угасания", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
Она также отметила, что Украине уже сейчас необходимо строить устойчивую линию обороны в тылу, который вскоре может стать фронтом.
"Планирование в соответствии с реальностью. Но пока такому проекту линии обороны, вы не поверите, до сих пор нет. До сих пор наши генералы ведутся на "отштурмуем". Где? Чем? Кем? Человеческими жизнями? Это непрерывный самообман. Убивать десятки украинцев в штурме одного села и терять целые города на других направлениях. Города, людей, ископаемые, пахотные земли. Планируйте, стройте, наконец, реальную линию обороны в тылу", - добавила депутат.
Бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный в конце сентября заявил, что украинскую армию ждет ухудшение ситуации на фронте, властям следует решать проблемы на государственном уровне. По его словам, из-за усилий ВС России украинские военные теряют позиции на фронте, который непрерывно сдвигается на запад.
Главком ВСУ Александр Сырский ранее признал, что ситуация для ВСУ на фронте складывается сложная.
Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
