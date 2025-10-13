В Раде заявили, что Россия предсказывает действия украинских генералов

Она также отметила, что Украине уже сейчас необходимо строить устойчивую линию обороны в тылу, который вскоре может стать фронтом.

"Планирование в соответствии с реальностью. Но пока такому проекту линии обороны, вы не поверите, до сих пор нет. До сих пор наши генералы ведутся на "отштурмуем". Где? Чем? Кем? Человеческими жизнями? Это непрерывный самообман. Убивать десятки украинцев в штурме одного села и терять целые города на других направлениях. Города, людей, ископаемые, пахотные земли. Планируйте, стройте, наконец, реальную линию обороны в тылу", - добавила депутат.