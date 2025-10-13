https://ria.ru/20251013/rossija-2047954265.html
Группа Hollywood Undead даст два концерта в России
Группа Hollywood Undead даст два концерта в России - РИА Новости, 13.10.2025
Группа Hollywood Undead даст два концерта в России
Американская группа Hollywood Undead даст два концерта в России в мае 2026 года, билеты поступят в продажу с четверга, сообщается в Telegram-канале концертного...
Группа Hollywood Undead даст два концерта в России
В Москве и Петербурге пройдут концерты американской группы Hollywood Undead
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Американская группа Hollywood Undead даст два концерта в России в мае 2026 года, билеты поступят в продажу с четверга, сообщается в Telegram-канале концертного агентства "Мельница".
Предыдущий концерт был запланирован на июнь 2022 года, но был перенесен на неопределенный срок.
"Hollywood Undead. Единственные концерты в России
. 28.05.2026 - Москва
. 30.05.2026 - Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.
Как уточнило концертное агентство, билеты можно будет купить с четверга.
Hollywood Undead — американская рок-группа из Лос-Анджелеса
, основанная в 2005 году. Особенностью группы стали маски, которые скрывают внешность исполнителей. Их музыканты носят на всех концертах.