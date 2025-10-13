https://ria.ru/20251013/profilaktika-2047857240.html
Роспотребнадзор получил более 50 тысяч обращений по профилактике гриппа
Около 52 тысяч обращений поступили на Всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 13.10.2025
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Около 52 тысяч обращений поступили на Всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"С 22 сентября по 3 октября Роспотребнадзором
проведена Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. За период ее работы специалисты ведомства ответили на 52 тысячи обращений граждан", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что наибольшее число звонков поступило из Воронежской, Оренбургской, Свердловской и Новосибирской областей
, а также из Санкт‑Петербурга.
"Самой востребованной темой оказались вопросы о вакцинации - где ее можно сделать, какие имеются противопоказания и как подготовиться к прививке, на эту тему пришлось 26,5 % всех обращений", - отметили в Роспотребнадзоре.
На втором месте по популярности - вопросы о составе вакцины и ее эффективности (15,1%), на третьем -об эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ в России
и мире - 11,3%.
Также в числе волнующих тем оказались неспецифическая профилактика гриппа и ОРВИ - 10,9%, а также использование медицинских масок - 7,7%.
"Вопросы профилактики гриппа и ОРВИ из года в год вызывают особый интерес у россиян. Подобные горячие линии помогают повысить уровень осведомленности населения и популяризировать вакцинопрофилактику доступными и понятными методами", - заключили в ведомстве.