Роспотребнадзор получил более 50 тысяч обращений по профилактике гриппа

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Около 52 тысяч обращений поступили на Всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"С 22 сентября по 3 октября Роспотребнадзором проведена Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. За период ее работы специалисты ведомства ответили на 52 тысячи обращений граждан", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что наибольшее число звонков поступило из Воронежской, Оренбургской, Свердловской и Новосибирской областей , а также из Санкт‑Петербурга.

"Самой востребованной темой оказались вопросы о вакцинации - где ее можно сделать, какие имеются противопоказания и как подготовиться к прививке, на эту тему пришлось 26,5 % всех обращений", - отметили в Роспотребнадзоре.

На втором месте по популярности - вопросы о составе вакцины и ее эффективности (15,1%), на третьем -об эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ в России и мире - 11,3%.

Также в числе волнующих тем оказались неспецифическая профилактика гриппа и ОРВИ - 10,9%, а также использование медицинских масок - 7,7%.