Роспотребнадзор получил более 50 тысяч обращений по профилактике гриппа - РИА Новости, 13.10.2025
00:14 13.10.2025
Роспотребнадзор получил более 50 тысяч обращений по профилактике гриппа
Роспотребнадзор получил более 50 тысяч обращений по профилактике гриппа
Около 52 тысяч обращений поступили на Всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 13.10.2025
Вакцинация от гриппа
Вакцинация от гриппа. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Около 52 тысяч обращений поступили на Всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"С 22 сентября по 3 октября Роспотребнадзором проведена Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. За период ее работы специалисты ведомства ответили на 52 тысячи обращений граждан", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что наибольшее число звонков поступило из Воронежской, Оренбургской, Свердловской и Новосибирской областей, а также из Санкт‑Петербурга.
"Самой востребованной темой оказались вопросы о вакцинации - где ее можно сделать, какие имеются противопоказания и как подготовиться к прививке, на эту тему пришлось 26,5 % всех обращений", - отметили в Роспотребнадзоре.
На втором месте по популярности - вопросы о составе вакцины и ее эффективности (15,1%), на третьем -об эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ в России и мире - 11,3%.
Также в числе волнующих тем оказались неспецифическая профилактика гриппа и ОРВИ - 10,9%, а также использование медицинских масок - 7,7%.
"Вопросы профилактики гриппа и ОРВИ из года в год вызывают особый интерес у россиян. Подобные горячие линии помогают повысить уровень осведомленности населения и популяризировать вакцинопрофилактику доступными и понятными методами", - заключили в ведомстве.
