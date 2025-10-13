https://ria.ru/20251013/prezident-2048073874.html
Президенту Мадагаскара пришлось уехать в безопасное место, пишет Reuters
Президенту Мадагаскара пришлось уехать в безопасное место, пишет Reuters - РИА Новости, 13.10.2025
Президенту Мадагаскара пришлось уехать в безопасное место, пишет Reuters
ПРЕЗИДЕНТ МАДАГАСКАРА ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕМУ ПРИШЛОСЬ УЕХАТЬ В БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ - РЕЙТЕР РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T22:53:00+03:00
2025-10-13T22:53:00+03:00
2025-10-13T22:53:00+03:00
мадагаскар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045240590_0:5:3070:1732_1920x0_80_0_0_c62dfaa1637d7dcecc64faee226190e5.jpg
мадагаскар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045240590_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0feab8d767a6df409883f8b0b5dcb7cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мадагаскар
Президенту Мадагаскара пришлось уехать в безопасное место, пишет Reuters
Reuters: Радзуэлина уехал в безопасное место