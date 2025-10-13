Правительство поддержало проект о сохранении участниками СВО прав на землю

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Правительство РФ поддержало при условии доработки законопроект, согласно которому лица, заключившие договоры аренды или безвозмездного пользования земельными участками, смогут сохранить свое право на пользование участком в течение всего периода их участия в СВО, соответствующая копия отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - сказано в документе.

Законопроектом предлагается установить дополнительные гарантии для участников специальной военной операции, с которыми заключены договоры аренды земельных участков или договоры безвозмездного пользования земельными участками, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, путем сохранения прав указанных лиц на пользование такими земельными участками на период их участия в специальной военной операции.