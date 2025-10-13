Рейтинг@Mail.ru
Правительство поддержало проект о сохранении участниками СВО прав на землю - РИА Новости, 13.10.2025
15:37 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/pravitelstvo-2047982328.html
Правительство поддержало проект о сохранении участниками СВО прав на землю
Правительство поддержало проект о сохранении участниками СВО прав на землю - РИА Новости, 13.10.2025
Правительство поддержало проект о сохранении участниками СВО прав на землю
Правительство РФ поддержало при условии доработки законопроект, согласно которому лица, заключившие договоры аренды или безвозмездного пользования земельными... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T15:37:00+03:00
2025-10-13T15:37:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156062/18/1560621854_335:0:2737:1351_1920x0_80_0_0_17d981ff3e77c0adfefe0ebe6b824064.jpg
2025
1920
1920
true
общество
Общество
Правительство поддержало проект о сохранении участниками СВО прав на землю

Кабмин поддержал проект о сохранении в пользовании участников СВО земли

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Правительство РФ поддержало при условии доработки законопроект, согласно которому лица, заключившие договоры аренды или безвозмездного пользования земельными участками, смогут сохранить свое право на пользование участком в течение всего периода их участия в СВО, соответствующая копия отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - сказано в документе.
Законопроектом предлагается установить дополнительные гарантии для участников специальной военной операции, с которыми заключены договоры аренды земельных участков или договоры безвозмездного пользования земельными участками, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, путем сохранения прав указанных лиц на пользование такими земельными участками на период их участия в специальной военной операции.
Как указано в документе, предлагается положения законопроекта распространить также на граждан, выполняющих задачи контртеррористической операции, и определить в законопроекте порядок подтверждения факта участия таких лиц в контртеррористической операции.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Госдуму внесут проект об увеличении страхования вкладов участников СВО
Вчера, 04:13
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
