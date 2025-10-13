Биография Андрея Пожарова

Андрей Пожаров – генеральный директор УК "Эффективное взаимодействие" (в состав холдинга входят компании "Тендерный центр "С.Т.И.К.", "Макс и К", транспортная компания "Аймастер Логистик", IT-компания "Хихлихт" и мануфактура "Лента"), эксперт в области тендеров и госзакупок.

Семья

Андрей Сергеевич Пожаров родился в 1973 году в Ташкенте (Узбекская ССР, ныне Узбекистан) в семье ученых.

Дед Андрея Леонид Пожаров приехал в Узбекистан в период Великой Отечественной войны. Будучи строителем-энергетиком, возводил в Средней Азии объекты промышленного производства. Создавал систему водной энергетики Узбекистана. После войны в звании генерала входил в комиссию СССР по репарациям: руководил демонтажом и вывозом гидроэнергетического оборудования из побежденной Германии. Работал министром энергетики Узбекистана. Руководил энергетикой Туркестанского военного округа. Был председателем Госстроя Узбекской ССР и депутатом Верховного Совета УзССР.

Мать Светлана Пожарова – программист, инженер, работала главным инженером проекта Минстроя УзССР.

Образование

Закончил Ташкентский государственный университет (ТашГУ, ныне Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека) по специальностям "прикладная математика", "юриспруденция".

Трудовая деятельность (2000-2011)

В 2000-х годах переехал в Россию . Работал в структурах РЖД. За несколько лет прошел путь от позиции специалиста отдела качества на базе хранения и распределения хлопкового волокна до руководителя компании. Позже перешел работать на рынок тендеров, где за короткое время разобрался со всем спектром текстильных производств в России, благодаря чему заслужил безупречную репутацию.

Предпринимательская деятельность (с 2011 года)

Компания "Тендерный центр "С.Т.И.К."

В 2011 году создал компанию "Тендерный центр "С.Т.И.К." . На сегодняшний день "Тендерный центр "С.Т.И.К." является одним из лидеров на тендерном рынке, оказывает полный цикл услуг в тендерном канале продаж – от сопровождения на этапе подачи заявки до защиты в ФАС и судах всех инстанций. "Тендерный центр "С.Т.И.К." – член Московской торгово-промышленной палаты.

Компания выигрывает до 200 тендеров в год, финансовый масштаб в 2025 году превысит четыре миллиарда рублей. В ее портфолио работа с такими крупными корпорациями, как "Аэрофлот", Гознак, Московский метрополитен, "Мираторг", Мособлгаз, "Почта России", РЖД, Россети, Ростелеком, Согаз, Сургутнефтегаз, "Магнит", "Т-Банк" и другие.

"Тендерный центр "С.Т.И.К." – один из инноваторов отечественного тендерного сектора. В компании постоянно тестируются и внедряются собственные разработки автоматизации деятельности и программы поддержки принятия управленческих решений с применением искусственного интеллекта: автоматизация документооборота, интеллектуальные помощники, осуществляющие поиск тендеров и анализ тендерной документации, подбор решений по поставкам, финансовому планированию, ИИ-юрист, нейронная сеть для структуризации текстовой информации, боты отгрузки и др. Это позволило значительно ускорить бизнес-процессы, освободить сотрудников от рутинных задач, снизить количество ошибок, связанных с человеческим фактором. Собственные разработки стали конкурентным преимуществом компании, позволяющим гибко адаптироваться к изменениям и внедрять новые подходы.

Компания разработала собственные логистические цепочки: создала систему складов по России, обеспечила клиентам доступ к данным по движению грузов в онлайн-режиме, предоставила личные кабинеты для загрузки документов. С 2013 года "Тендерный центр "С.Т.И.К." работает на рынках Казахстана и Белоруссии. В 2024 году компании удалось создать систему из 17 складов в шести федеральных округах с общим объемом до восьми тысяч тонн.

Мануфактура "Лента"

Развивается собственная бумажная мануфактура "Лента", способная производить любую неформатную бумагу, а также экологическую упаковку – альтернативу полиэтиленовым пакетам и пластику. В 2022 году компания выиграла тендер Центробанка и запустила нарезку форматной и чековой бумаги, в 2024 году – собственное производство форматной бумаги "Белый лев".

В 2025 году команда Андрея Пожарова выиграла тендер "Почты России" на поставку 1,7 тысячи тонн специализированной бумаги, а также одержала победу в конкурсе на поставку офисной бумаги для нужд Росгвардии.

В настоящее время "Лента" вывела на рынок ассортимент разнообразной упаковочной бумаги, в том числе малограммажную тонкую бумагу тишью, импорт которой из-за санкционных ограничений стал невыгоден.

На очереди – подготовка к выводу на российский рынок органной бумаги, которая сможет кардинально изменить выставочный сектор и дизайн интерьеров. Производство начнется на мощностях компаний Андрея Пожарова.

УК "Эффективное взаимодействие"

В 2024 году УК "Эффективное взаимодействие" , чьим учредителем и руководителем является Андрей Пожаров, пополнила состав членов Московской торгово-промышленной палаты. В этом же году компания получила оценки ААА в ЭКГ-рейтинга благодаря результатам работы в направлении экологичности, развития кадров и надежности в работе с государством.

Наставничество

В настоящее время Андрей Пожаров активно делится с предпринимательским сообществом опытом работы на тендерном рынке, в том числе посредством мастер-классов и курса "Стратегия в тендерном дебюте".

Андрей Пожаров выступает за диалог тех, кто формирует конкурсы со стороны компаний, госкорпораций, поставщиков и тендерных игроков. Считает, что это позволит расширить участие малого и среднего бизнеса в тендерах, сделать систему тендеров более прозрачной и ориентированной на решение государственных задач по оптимизации бюджетов компаний и развитию предпринимательства в России.

Благотворительная деятельность

Андрей Пожаров на регулярной основе поддерживает социально значимые проекты, участвует в волонтерской деятельности. Оказал в том числе финансовую поддержку молодой творческой команде из Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова, создающей фильмы о ДНР. Благодаря помощи Андрея Пожарова уже сняты короткометражные картины "Друзья" и "Светлячки".

Команда Андрея Пожарова разработала ИИ-решение в помощь НКО – программу "ДобрИИня". Сервис помогает анализировать данные, искать товары с помощью маркет-бота, четко планировать закупки под потребности конкретного получателя помощи, организовывать работу команды волонтеров с учетом задач организации и возможностей каждого члена команды. С помощью программы благотворительные организации и фонды смогут оперативно находить наиболее выгодные варианты закупок, что позволит сэкономить время и средства, а значит, оказать помощь и поддержку большему количеству людей.

Программа предназначена для НКО, оказывающих благотворительную помощь. Также будет полезна детским домам, семейным центрам, приютам, хосписам. ИИ-помощник "ДобрИИня" прошел апробацию в фонде "Окно в мир", команда разработчиков получила положительный отклик от НКО.

Личная жизнь. Увлечения

Андрей Пожаров женат. В семье шестеро детей.