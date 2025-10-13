Рейтинг@Mail.ru
Биография Андрея Пожарова - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/pozharov-2047288855.html
Биография Андрея Пожарова
Биография Андрея Пожарова - РИА Новости, 13.10.2025
Биография Андрея Пожарова
Андрей Пожаров – генеральный директор УК "Эффективное взаимодействие" (в состав холдинга входят компании "Тендерный центр "С.Т.И.К.", "Макс и К", транспортная... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T11:00:00+03:00
2025-10-13T11:00:00+03:00
справки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047311997_0:74:2730:1611_1920x0_80_0_0_59ea8c5a62c9ce9405187c1e8533f1db.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047311997_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_6bd0b67cfe146354114d4d553a96c826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки
Справки

Биография Андрея Пожарова

© Фото из личного архива Андрея ПожароваАндрей Пожаров
Андрей Пожаров - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото из личного архива Андрея Пожарова
Андрей Пожаров
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
Андрей Пожаров – генеральный директор УК "Эффективное взаимодействие" (в состав холдинга входят компании "Тендерный центр "С.Т.И.К.", "Макс и К", транспортная компания "Аймастер Логистик", IT-компания "Хихлихт" и мануфактура "Лента"), эксперт в области тендеров и госзакупок.

Семья

Андрей Сергеевич Пожаров родился в 1973 году в Ташкенте (Узбекская ССР, ныне Узбекистан) в семье ученых.
Дед Андрея Леонид Пожаров приехал в Узбекистан в период Великой Отечественной войны. Будучи строителем-энергетиком, возводил в Средней Азии объекты промышленного производства. Создавал систему водной энергетики Узбекистана. После войны в звании генерала входил в комиссию СССР по репарациям: руководил демонтажом и вывозом гидроэнергетического оборудования из побежденной Германии. Работал министром энергетики Узбекистана. Руководил энергетикой Туркестанского военного округа. Был председателем Госстроя Узбекской ССР и депутатом Верховного Совета УзССР.
Отец Сергей Пожаров – профессор, доктор физико-математических наук, член-корреспондент Академии наук Узбекской ССР. Получив образование физика-ядерщика, занимался кибернетикой. Руководил НПО "Кибернетика" (ныне научно-технический центр (НТЦ) "Современные информационные технологии" Академии наук Республики Узбекистан), в состав которого входили три института и четыре испытательные базы. В разные периоды занимал посты замдиректора Института ядерной физики Академии наук УзССР (ныне Академии наук Республики Узбекистан), Института электроники Академии наук УзССР (ныне Институт ионно-плазменных и лазерных технологий имени У.А. Арифова Академии наук Республики Узбекистан), Института кибернетики Академии наук УзССР (ныне Институт информатики НТЦ "Современные информационные технологии" Академии наук Республики Узбекистан).
Мать Светлана Пожарова – программист, инженер, работала главным инженером проекта Минстроя УзССР.

Образование

Закончил Ташкентский государственный университет (ТашГУ, ныне Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека) по специальностям "прикладная математика", "юриспруденция".

Трудовая деятельность (2000-2011)

В 2000-х годах переехал в Россию. Работал в структурах РЖД. За несколько лет прошел путь от позиции специалиста отдела качества на базе хранения и распределения хлопкового волокна до руководителя компании. Позже перешел работать на рынок тендеров, где за короткое время разобрался со всем спектром текстильных производств в России, благодаря чему заслужил безупречную репутацию.

Предпринимательская деятельность (с 2011 года)

Компания "Тендерный центр "С.Т.И.К."

В 2011 году создал компанию "Тендерный центр "С.Т.И.К.". На сегодняшний день "Тендерный центр "С.Т.И.К." является одним из лидеров на тендерном рынке, оказывает полный цикл услуг в тендерном канале продаж – от сопровождения на этапе подачи заявки до защиты в ФАС и судах всех инстанций. "Тендерный центр "С.Т.И.К." – член Московской торгово-промышленной палаты.
Компания выигрывает до 200 тендеров в год, финансовый масштаб в 2025 году превысит четыре миллиарда рублей. В ее портфолио работа с такими крупными корпорациями, как "Аэрофлот", Гознак, Московский метрополитен, "Мираторг", Мособлгаз, "Почта России", РЖД, Россети, Ростелеком, Согаз, Сургутнефтегаз, "Магнит", "Т-Банк" и другие.
"Тендерный центр "С.Т.И.К." – один из инноваторов отечественного тендерного сектора. В компании постоянно тестируются и внедряются собственные разработки автоматизации деятельности и программы поддержки принятия управленческих решений с применением искусственного интеллекта: автоматизация документооборота, интеллектуальные помощники, осуществляющие поиск тендеров и анализ тендерной документации, подбор решений по поставкам, финансовому планированию, ИИ-юрист, нейронная сеть для структуризации текстовой информации, боты отгрузки и др. Это позволило значительно ускорить бизнес-процессы, освободить сотрудников от рутинных задач, снизить количество ошибок, связанных с человеческим фактором. Собственные разработки стали конкурентным преимуществом компании, позволяющим гибко адаптироваться к изменениям и внедрять новые подходы.
Компания разработала собственные логистические цепочки: создала систему складов по России, обеспечила клиентам доступ к данным по движению грузов в онлайн-режиме, предоставила личные кабинеты для загрузки документов. С 2013 года "Тендерный центр "С.Т.И.К." работает на рынках Казахстана и Белоруссии. В 2024 году компании удалось создать систему из 17 складов в шести федеральных округах с общим объемом до восьми тысяч тонн.

Мануфактура "Лента"

Развивается собственная бумажная мануфактура "Лента", способная производить любую неформатную бумагу, а также экологическую упаковку – альтернативу полиэтиленовым пакетам и пластику. В 2022 году компания выиграла тендер Центробанка и запустила нарезку форматной и чековой бумаги, в 2024 году – собственное производство форматной бумаги "Белый лев".
В 2025 году команда Андрея Пожарова выиграла тендер "Почты России" на поставку 1,7 тысячи тонн специализированной бумаги, а также одержала победу в конкурсе на поставку офисной бумаги для нужд Росгвардии.
В настоящее время "Лента" вывела на рынок ассортимент разнообразной упаковочной бумаги, в том числе малограммажную тонкую бумагу тишью, импорт которой из-за санкционных ограничений стал невыгоден.
На очереди – подготовка к выводу на российский рынок органной бумаги, которая сможет кардинально изменить выставочный сектор и дизайн интерьеров. Производство начнется на мощностях компаний Андрея Пожарова.

УК "Эффективное взаимодействие"

В 2024 году УК "Эффективное взаимодействие", чьим учредителем и руководителем является Андрей Пожаров, пополнила состав членов Московской торгово-промышленной палаты. В этом же году компания получила оценки ААА в ЭКГ-рейтинга благодаря результатам работы в направлении экологичности, развития кадров и надежности в работе с государством.

Наставничество

В настоящее время Андрей Пожаров активно делится с предпринимательским сообществом опытом работы на тендерном рынке, в том числе посредством мастер-классов и курса "Стратегия в тендерном дебюте".
Андрей Пожаров выступает за диалог тех, кто формирует конкурсы со стороны компаний, госкорпораций, поставщиков и тендерных игроков. Считает, что это позволит расширить участие малого и среднего бизнеса в тендерах, сделать систему тендеров более прозрачной и ориентированной на решение государственных задач по оптимизации бюджетов компаний и развитию предпринимательства в России.

Благотворительная деятельность

Андрей Пожаров на регулярной основе поддерживает социально значимые проекты, участвует в волонтерской деятельности. Оказал в том числе финансовую поддержку молодой творческой команде из Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова, создающей фильмы о ДНР. Благодаря помощи Андрея Пожарова уже сняты короткометражные картины "Друзья" и "Светлячки".
Команда Андрея Пожарова разработала ИИ-решение в помощь НКО – программу "ДобрИИня". Сервис помогает анализировать данные, искать товары с помощью маркет-бота, четко планировать закупки под потребности конкретного получателя помощи, организовывать работу команды волонтеров с учетом задач организации и возможностей каждого члена команды. С помощью программы благотворительные организации и фонды смогут оперативно находить наиболее выгодные варианты закупок, что позволит сэкономить время и средства, а значит, оказать помощь и поддержку большему количеству людей.
Программа предназначена для НКО, оказывающих благотворительную помощь. Также будет полезна детским домам, семейным центрам, приютам, хосписам. ИИ-помощник "ДобрИИня" прошел апробацию в фонде "Окно в мир", команда разработчиков получила положительный отклик от НКО.

Личная жизнь. Увлечения

Андрей Пожаров женат. В семье шестеро детей.
Увлекается путешествиями и фотографией.
 
Справки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала