СК работает на месте пожара в жилом доме в Алчевске

ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Следователи и криминалисты СК РФ по ЛНР устанавливают причину возгорания в жилом доме в Алчевске, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
"Следователи и криминалисты следственного управления Следственного комитета России по Луганской Народной Республике работают на месте происшествия в Алчевске, где в многоэтажном доме по улице Гмыри произошло загорание на седьмом этаже, а также частично обрушились квартиры на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и кровля", - сообщила Марковская.
Она уточнила, что организован комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.
