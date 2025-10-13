Рейтинг@Mail.ru
СК работает на месте пожара в жилом доме в Алчевске - РИА Новости, 13.10.2025
03:30 13.10.2025
СК работает на месте пожара в жилом доме в Алчевске
СК работает на месте пожара в жилом доме в Алчевске
Следователи и криминалисты СК РФ по ЛНР устанавливают причину возгорания в жилом доме в Алчевске, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 13.10.2025
СК работает на месте пожара в жилом доме в Алчевске

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Следователи и криминалисты СК РФ по ЛНР устанавливают причину возгорания в жилом доме в Алчевске, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
Ранее в понедельник в ГУМЧС сообщили, что два человека погибли при пожаре в жилой доме в Алчевске в ЛНР, частично обрушились квартиры двух этажей, чердачное перекрытие и кровля.
"Следователи и криминалисты следственного управления Следственного комитета России по Луганской Народной Республике работают на месте происшествия в Алчевске, где в многоэтажном доме по улице Гмыри произошло загорание на седьмом этаже, а также частично обрушились квартиры на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и кровля", - сообщила Марковская.
Она уточнила, что организован комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.
ПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаРоссияАлчевскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
