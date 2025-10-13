СК работает на месте пожара в жилом доме в Алчевске

ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Следователи и криминалисты СК РФ по ЛНР устанавливают причину возгорания в жилом доме в Алчевске, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.