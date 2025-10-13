В жилом доме в Алчевске вспыхнул пожар, есть погибшие

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Пожар произошел в жилом доме в Алчевске в ЛНР, частично обрушились квартиры двух этажей, чердачное перекрытие и кровля, погибли два человека, сообщает главное управление МЧС России по республике в Telegram-канале.
"Сотрудники МЧС России работают на месте ЧС в Алчевске. В 0.03 в службу спасения поступил вызов о происшествии в девятиэтажке по улице Гмыри. К месту происшествия направлены силы и средства МЧС России. По прибытии установлено, что произошло загорание в квартире на седьмом этаже, а также частично обрушились квартиры на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и кровля", - говорится в сообщении главка МЧС.
Спасатели эвакуируют жителей дома.
"В ходе аварийно-спасательных работ на месте происшествия обнаружены двое погибших. Их данные устанавливают", - добавляется в сообщении.
Причина происшествия на данный момент устанавливается.
На месте работают 20 специалистов и пять единиц спецтехники.
