В жилом доме в Алчевске вспыхнул пожар, есть погибшие
02:28 13.10.2025 (обновлено: 08:27 13.10.2025)
В жилом доме в Алчевске вспыхнул пожар, есть погибшие
В жилом доме в Алчевске вспыхнул пожар, есть погибшие
Пожар произошел в жилом доме в Алчевске в ЛНР, частично обрушились квартиры двух этажей, чердачное перекрытие и кровля, погибли два человека, сообщает главное... РИА Новости, 13.10.2025
2025
В жилом доме в Алчевске вспыхнул пожар, есть погибшие

В Алчевске в ЛНР два человека погибли при пожаре в девятиэтажке

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Пожар произошел в жилом доме в Алчевске в ЛНР, частично обрушились квартиры двух этажей, чердачное перекрытие и кровля, погибли два человека, сообщает главное управление МЧС России по республике в Telegram-канале.
"Сотрудники МЧС России работают на месте ЧС в Алчевске. В 0.03 в службу спасения поступил вызов о происшествии в девятиэтажке по улице Гмыри. К месту происшествия направлены силы и средства МЧС России. По прибытии установлено, что произошло загорание в квартире на седьмом этаже, а также частично обрушились квартиры на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и кровля", - говорится в сообщении главка МЧС.
Последствия пожара в жилом доме в городе Кувандыке в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Оренбургской области в жилом доме вспыхнул пожар, погибли дети
10 октября, 16:36
Спасатели эвакуируют жителей дома.
"В ходе аварийно-спасательных работ на месте происшествия обнаружены двое погибших. Их данные устанавливают", - добавляется в сообщении.
Причина происшествия на данный момент устанавливается.
На месте работают 20 специалистов и пять единиц спецтехники.
Пожар в Сосновоборске - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
При крупном пожаре в жилом доме в Сосновоборске погиб человек
11 октября, 02:43
 
ПроисшествияАлчевскЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
