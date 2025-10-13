Посольство в Латвии отстаивает интересы россиян

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Посольство РФ в Латвии отстаивает интересы попавших в сложную ситуацию россиян, оказывает им содействие в возвращении на родину, заявили РИА Новости в российской дипмиссии в Риге.

"С учетом значимости подобных вопросов посольство России в Латвии держит их на постоянном контроле, ведет работу по отстаиванию интересов попавших в сложную ситуацию проживающих здесь граждан России, равно как и оказывает всестороннее содействие в переселении росграждан, пожелавших вернуться в Россию", - сообщили в дипмиссии.