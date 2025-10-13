https://ria.ru/20251013/posolstvo-2048028807.html
Посольство в Латвии отстаивает интересы россиян
Посольство РФ в Латвии отстаивает интересы попавших в сложную ситуацию россиян, оказывает им содействие в возвращении на родину
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Посольство РФ в Латвии отстаивает интересы попавших в сложную ситуацию россиян, оказывает им содействие в возвращении на родину, заявили РИА Новости в российской дипмиссии в Риге.
Десятого октября Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) в интервью изданию Politico
заявило, что 841 проживающий в Латвии
гражданин России
, подпавший под так называемую вторую "волну" миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в Латвии, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября. Россиянам предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС
(СПЖ ЕС), для чего сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские опросники.
"С учетом значимости подобных вопросов посольство России в Латвии держит их на постоянном контроле, ведет работу по отстаиванию интересов попавших в сложную ситуацию проживающих здесь граждан России, равно как и оказывает всестороннее содействие в переселении росграждан, пожелавших вернуться в Россию", - сообщили в дипмиссии.