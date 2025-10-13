https://ria.ru/20251013/posolstvo-2047998140.html
В посольстве России рассказали о ситуации с протестами на Мадагаскаре
В посольстве России рассказали о ситуации с протестами на Мадагаскаре
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Обстановка у посольства России на Мадагаскаре на фоне протестов в стране спокойная, сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ на Мадагаскаре.
"Обстановка у посольства спокойная", - сказали агентству в дипмиссии.
Ранее журнал Jeune Afrique объявил, что военным корпуса кадрового управления армии Мадагаскара (CAPSAT), выступившим против приказов открывать огонь по демонстрантам, и толпе протестующих удалось пройти на имеющую символическое значение площадь 13 мая в Антананариву
, где с 1970-х годов устраивались крупные выступления против властей. Накануне президент Мадагаскара
Андри Радзуэлина заявил о попытке "незаконного и насильственного" захвата власти.
По данным Рейтер, ранее офис президента заявил, что Радзуэлина выступит перед нацией в понедельник. Как отмечает агентство, он не появлялся на публике с прошлой недели.
Тысячи молодых людей 22 сентября вышли на акции протеста из-за отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре, потребовав отставки правительства. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. Двадцать девятого сентября президент Андри Радзуэлина объявил о роспуске правительства. Позже участники протестов объявили о создании "Комитета координации борьбы" (KMT) после консультаций между членами "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками, он должен будет координировать стратегию последнего этапа демонстраций.