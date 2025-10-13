В посольстве России рассказали о ситуации с протестами на Мадагаскаре

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Обстановка у посольства России на Мадагаскаре на фоне протестов в стране спокойная, сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ на Мадагаскаре.

"Обстановка у посольства спокойная", - сказали агентству в дипмиссии.

Ранее журнал Jeune Afrique объявил, что военным корпуса кадрового управления армии Мадагаскара (CAPSAT), выступившим против приказов открывать огонь по демонстрантам, и толпе протестующих удалось пройти на имеющую символическое значение площадь 13 мая в Антананариву , где с 1970-х годов устраивались крупные выступления против властей. Накануне президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил о попытке "незаконного и насильственного" захвата власти.

По данным Рейтер, ранее офис президента заявил, что Радзуэлина выступит перед нацией в понедельник. Как отмечает агентство, он не появлялся на публике с прошлой недели.