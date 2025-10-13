Рейтинг@Mail.ru
15:31 13.10.2025
Российское посольство сообщило о напряженной обстановке на Мадагаскаре
Российское посольство сообщило о напряженной обстановке на Мадагаскаре
Обстановка на Мадагаскаре остается напряженной на фоне протестов, противостояние сохраняется на политическом уровне, сообщили РИА Новости в посольстве России на РИА Новости, 13.10.2025
антананариву (город), россия, мадагаскар, в мире
Антананариву (город), Россия, Мадагаскар, В мире
Российское посольство сообщило о напряженной обстановке на Мадагаскаре

Российское посольство: обстановка на Мадагаскаре остается напряженной

© AP Photo / MamyraelПротесты в городе Анциранана, Мадагаскар
Протесты в городе Анциранана, Мадагаскар. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Обстановка на Мадагаскаре остается напряженной на фоне протестов, противостояние сохраняется на политическом уровне, сообщили РИА Новости в посольстве России на Мадагаскаре.
"Обстановка в стране продолжает оставаться напряженной. Хотя сегодня и не было манифестаций, которые бы разгоняли силы правопорядка, тем не менее противостояние сохраняется на политическом уровне", - сказали агентству в дипмиссии.
Ранее журнал Jeune Afrique объявил, что военным корпуса кадрового управления армии Мадагаскара (CAPSAT), выступившим против приказов открывать огонь по демонстрантам, и толпе протестующих удалось пройти на имеющую символическое значение площадь 13 мая в Антананариву, где с 1970-х годов устраивались крупные выступления против властей. Накануне президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил о попытке "незаконного и насильственного" захвата власти.
По данным Рейтер, ранее офис президента заявил, что Радзуэлина выступит перед нацией в понедельник. Однако, отмечает агентство, он не появлялся на публике с прошлой недели.
Тысячи молодых людей 22 сентября вышли на акции протеста из-за отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре, потребовав отставки правительства. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. Двадцать девятого сентября президент Андри Радзуэлина объявил о роспуске правительства. Позже участники протестов объявили о создании "Комитета координации борьбы" (KMT) после консультаций между членами "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками, - он должен будет координировать стратегию последнего этапа демонстраций.
Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
СМИ: канцелярия главы Мадагаскара опровергла слухи о его побеге из страны
12 октября, 07:57
 
