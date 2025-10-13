Российское посольство сообщило о напряженной обстановке на Мадагаскаре

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Обстановка на Мадагаскаре остается напряженной на фоне протестов, противостояние сохраняется на политическом уровне, сообщили РИА Новости в посольстве России на Мадагаскаре.

"Обстановка в стране продолжает оставаться напряженной. Хотя сегодня и не было манифестаций, которые бы разгоняли силы правопорядка, тем не менее противостояние сохраняется на политическом уровне", - сказали агентству в дипмиссии.

Ранее журнал Jeune Afrique объявил, что военным корпуса кадрового управления армии Мадагаскара (CAPSAT), выступившим против приказов открывать огонь по демонстрантам, и толпе протестующих удалось пройти на имеющую символическое значение площадь 13 мая в Антананариву , где с 1970-х годов устраивались крупные выступления против властей. Накануне президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил о попытке "незаконного и насильственного" захвата власти.

По данным Рейтер, ранее офис президента заявил, что Радзуэлина выступит перед нацией в понедельник. Однако, отмечает агентство, он не появлялся на публике с прошлой недели.