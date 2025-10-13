https://ria.ru/20251013/poshliny-2047983507.html
США могут подождать с вводом новых пошлин на товары из КНР, заявил Бессент
США могут подождать с вводом новых пошлин на товары из КНР, заявил Бессент - РИА Новости, 13.10.2025
США могут подождать с вводом новых пошлин на товары из КНР, заявил Бессент
Соединенные Штаты могут подождать с вводом новых пошлин на продукцию из Китая, так как хотят дать возможность лидерам двух стран встретиться и обсудить торговые РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T15:40:00+03:00
2025-10-13T15:40:00+03:00
2025-10-13T15:40:00+03:00
в мире
сша
китай
скотт бессент
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1861cf61022eba77d1271e90a7751396.jpg
https://ria.ru/20251013/tramp-2047860659.html
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_4499743e2218c6d6775e5aeeb212d209.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, скотт бессент, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, США, Китай, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
США могут подождать с вводом новых пошлин на товары из КНР, заявил Бессент
США, Китай и пошлины. Какой сигнал дал Дональд Трамп