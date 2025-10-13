США могут подождать с вводом новых пошлин на товары из КНР, заявил Бессент

«

"Да, именно такой сигнал дал президент (США Дональд Трамп - ред.). Он действительно написал в своей публикации в Truth Social, что всегда может ускорить процесс, но основной замысел - дать им время встретиться и всё обсудить", - сказал Бессент в интервью Fox Business, отвечая на вопрос о том, остается ли договоренность о встрече между Трампом и председателем КНРСи Цзиньпином в силе, и собираются ли США отложить введение новых пошлин.