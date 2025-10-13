В Польше двух россиян будут судить за якобы шпионаж

ВАРШАВА, 13 окт – РИА Новости. Двое граждан России предстанут перед польским судом по обвинению в якобы шпионаже, сообщает Национальная прокуратура республики.
"Прокурор Силезского отдела национальной прокуратуры передал в Окружной суд Сосновца обвинительное заключение в отношении двух граждан Российской Федерации - Игоря Р. и Ирины Р., обвиняя их, в частности, в участии в деятельности российской разведки и передаче этой разведке информации, которая могла нанести ущерб Республике Польша (преступление шпионажа по статье 130 §2 Уголовного кодекса)", - утверждается в сообщении.
Как утверждает прокуратура, Игорь Р. в период с февраля по август 2022 года якобы сотрудничал с российским спецслужбами, "собирая и передавая информацию" о так называемых "российских оппозиционерах, проживающих в Польше, а также о лицах и учреждениях, оказывающих им помощь".
По заявлению ведомства, он якобы передал эти данные своей жене Ирине Р. для последующей передачи РФ.
Польские власти обвиняют его и в якобы участии в отправке посылки, где были, в частности, "взрывные устройства", "спрятанные военные электродетонаторы".
"Все это составляло так называемую кумулятивную бомбу, взрыв которой мог нанести значительный ущерб", - утверждается в сообщении, где добавлено, что Игорю Р. было предъявлено обвинение в "создании непосредственной угрозы наступления события, опасного для жизни или здоровья многих людей".
Решением суда до вынесения приговора обвиняемые находятся под арестом.
Ранее польские власти неоднократно бездоказательно обвиняли Россию в причастности к различным поджогам, диверсиям, шпионажу на территории Польши. Так, в конце прошлого года было отозвано согласие на работу консульства России в Познани. По заявлению главы МИД Польши Радослава Сикорского, это связано с задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.