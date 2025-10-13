В Польше двух россиян будут судить за якобы шпионаж

ВАРШАВА, 13 окт – РИА Новости. Двое граждан России предстанут перед польским судом по обвинению в якобы шпионаже, сообщает Национальная прокуратура республики.

"Прокурор Силезского отдела национальной прокуратуры передал в Окружной суд Сосновца обвинительное заключение в отношении двух граждан Российской Федерации - Игоря Р. и Ирины Р., обвиняя их, в частности, в участии в деятельности российской разведки и передаче этой разведке информации, которая могла нанести ущерб Республике Польша (преступление шпионажа по статье 130 §2 Уголовного кодекса)", - утверждается в сообщении.

Как утверждает прокуратура, Игорь Р. в период с февраля по август 2022 года якобы сотрудничал с российским спецслужбами, "собирая и передавая информацию" о так называемых "российских оппозиционерах, проживающих в Польше , а также о лицах и учреждениях, оказывающих им помощь".

По заявлению ведомства, он якобы передал эти данные своей жене Ирине Р. для последующей передачи РФ

Польские власти обвиняют его и в якобы участии в отправке посылки, где были, в частности, "взрывные устройства", "спрятанные военные электродетонаторы".

"Все это составляло так называемую кумулятивную бомбу, взрыв которой мог нанести значительный ущерб", - утверждается в сообщении, где добавлено, что Игорю Р. было предъявлено обвинение в "создании непосредственной угрозы наступления события, опасного для жизни или здоровья многих людей".

Решением суда до вынесения приговора обвиняемые находятся под арестом.

Ранее польские власти неоднократно бездоказательно обвиняли Россию в причастности к различным поджогам, диверсиям, шпионажу на территории Польши. Так, в конце прошлого года было отозвано согласие на работу консульства России в Познани . По заявлению главы МИД Польши Радослава Сикорского , это связано с задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб.