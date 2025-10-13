Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал отношение поляков к работе Туска - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:01 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/polovina-2047911144.html
Опрос показал отношение поляков к работе Туска
Опрос показал отношение поляков к работе Туска - РИА Новости, 13.10.2025
Опрос показал отношение поляков к работе Туска
Почти половина поляков считает, что Дональда Туска следует заменить на посту премьер-министра, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T11:01:00+03:00
2025-10-13T11:01:00+03:00
в мире
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147967/44/1479674489_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_a231717ffdd6d9e647d3861c753b8a4b.jpg
https://ria.ru/20250227/tramp-2002068953.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147967/44/1479674489_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_84f870d830fbf161708a0adbb1fdffbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд туск
В мире, Дональд Туск
Опрос показал отношение поляков к работе Туска

Opinia24: почти половина поляков выступает за отставку Туска

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск перед открытием саммита ЕС в Брюсселе
Председатель Европейского совета Дональд Туск перед открытием саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 13 окт – РИА Новости. Почти половина поляков считает, что Дональда Туска следует заменить на посту премьер-министра, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного исследовательским центром Opinia24.
Согласно выводам социологов, 47% поляков выступают за отставку Туска, 32% респондентов против смены премьера, а 21% не имеют мнения по этому вопросу.
Результаты возрастного распределения ответов показывают, что молодые люди чаще хотят заменить премьер-министра: 59% в возрасте 25-29 лет и 56% в возрасте 30-39 лет. Среди самых пожилых респондентов (старше 60 лет) 42% не хотят замены главы правительства.
Опрос проводился на выборке из 1000 респондентов 9-10 сентября. Данные о погрешности не приводятся.
Президент США Дональд Трамп в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Туск назвал Трампа трудным партнером
27 февраля, 22:15
 
В миреДональд Туск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала