Опрос показал отношение поляков к работе Туска

Результаты возрастного распределения ответов показывают, что молодые люди чаще хотят заменить премьер-министра: 59% в возрасте 25-29 лет и 56% в возрасте 30-39 лет. Среди самых пожилых респондентов (старше 60 лет) 42% не хотят замены главы правительства.