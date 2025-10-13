https://ria.ru/20251013/polovina-2047911144.html
Опрос показал отношение поляков к работе Туска
Opinia24: почти половина поляков выступает за отставку Туска
ВАРШАВА, 13 окт – РИА Новости. Почти половина поляков считает, что Дональда Туска следует заменить на посту премьер-министра, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного исследовательским центром Opinia24.
Согласно выводам социологов, 47% поляков выступают за отставку Туска
, 32% респондентов против смены премьера, а 21% не имеют мнения по этому вопросу.
Результаты возрастного распределения ответов показывают, что молодые люди чаще хотят заменить премьер-министра: 59% в возрасте 25-29 лет и 56% в возрасте 30-39 лет. Среди самых пожилых респондентов (старше 60 лет) 42% не хотят замены главы правительства.
Опрос проводился на выборке из 1000 респондентов 9-10 сентября. Данные о погрешности не приводятся.