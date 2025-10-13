https://ria.ru/20251013/politsiya-2047957687.html
Латвийского депутата, поддержавшего русскоязычных, задержала полиция
Латвийского депутата, поддержавшего русскоязычных, задержала полиция - РИА Новости, 13.10.2025
Латвийского депутата, поддержавшего русскоязычных, задержала полиция
Экс-депутат латвийского парламента и депутат Рижской думы Алексей Росликов, против которого спецслужбы Латвии завели уголовное дело за выступление в поддержку...
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Экс-депутат латвийского парламента и депутат Рижской думы Алексей Росликов, против которого спецслужбы Латвии завели уголовное дело за выступление в поддержку русского языка, заявил, что его задержала эстонская полиция, сославшись на то, что у него якобы нет права посещать Эстонию.
"Мы сегодня ехали в Эстонию
на встречу с нашими коллегами, и, как видите, меня по дороге остановила полиция, сказала, что у меня запрет посещать Эстонию. Сейчас едем в "миграционку", в полицию, будем разбираться", - сказал Росликов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Депутат сообщил, что у него были все необходимые разрешения для пребывания в Эстонии и что вместе с ним задержали всех его сопровождающих, которые тоже теперь "должны покинуть" страну.
СГБ Латвии
9 июня сообщила, что возбудила уголовное дело против Росликова, выступившего против дискриминации русскоязычных в стране, обвинив его в якобы оказании помощи России
и разжигании национальной розни. 16 июня Росликов был задержан и отпущен под подписку о невыезде. В сентябре его остановили на дороге и обыскали автомобиль.
На заседании сейма Латвии 5 июня Росликов раскритиковал притеснение русскоязычных в стране. После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний.
В своем выступлении Росликов высказался против дальнейшей дискриминации русскоязычных в Латвии и задал риторический вопрос, дойдет ли до того, что русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское.