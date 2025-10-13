Латвийского депутата, поддержавшего русскоязычных, задержала полиция

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Экс-депутат латвийского парламента и депутат Рижской думы Алексей Росликов, против которого спецслужбы Латвии завели уголовное дело за выступление в поддержку русского языка, заявил, что его задержала эстонская полиция, сославшись на то, что у него якобы нет права посещать Эстонию.

"Мы сегодня ехали в Эстонию на встречу с нашими коллегами, и, как видите, меня по дороге остановила полиция, сказала, что у меня запрет посещать Эстонию. Сейчас едем в "миграционку", в полицию, будем разбираться", - сказал Росликов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Депутат сообщил, что у него были все необходимые разрешения для пребывания в Эстонии и что вместе с ним задержали всех его сопровождающих, которые тоже теперь "должны покинуть" страну.

СГБ Латвии 9 июня сообщила, что возбудила уголовное дело против Росликова, выступившего против дискриминации русскоязычных в стране, обвинив его в якобы оказании помощи России и разжигании национальной розни. 16 июня Росликов был задержан и отпущен под подписку о невыезде. В сентябре его остановили на дороге и обыскали автомобиль.

На заседании сейма Латвии 5 июня Росликов раскритиковал притеснение русскоязычных в стране. После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний.