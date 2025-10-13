Рейтинг@Mail.ru
Пропавшего в море на катере жителя Владивостока ищут уже неделю - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:19 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/poiski-2047868457.html
Пропавшего в море на катере жителя Владивостока ищут уже неделю
Пропавшего в море на катере жителя Владивостока ищут уже неделю - РИА Новости, 13.10.2025
Пропавшего в море на катере жителя Владивостока ищут уже неделю
Волонтеры ищут жителя Владивостока, который вышел в море на катере и пропал 7 октября, сообщает поисковая организация "Примпоиск". РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T03:19:00+03:00
2025-10-13T03:19:00+03:00
владивосток
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895865540_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_958d403b9bde70f6968d4bed3ac2b80f.jpg
https://ria.ru/20251012/signal-2047798410.html
https://ria.ru/20251006/kamchatka-2046561959.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895865540_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_55ecf38d34afe1a26272923c116d4145.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, происшествия
Владивосток, Происшествия
Пропавшего в море на катере жителя Владивостока ищут уже неделю

Волонтеры ищут жителя Владивостока, который вышел в море и пропал 7 октября

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 13 окт – РИА Новости. Волонтеры ищут жителя Владивостока, который вышел в море на катере и пропал 7 октября, сообщает поисковая организация "Примпоиск".
Как уточнил РИА Новости представитель "Примпоиска", по информации от родственников, сигнал телефона мужчины в последний раз был зафиксирован в районе Посьета - поселка в Хасанском округе на юге Приморья.
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Альпинисты ищут красноярскую семью в зоне последнего сигнала телефона
Вчера, 13:08
"Седьмого октября вышел в море из адреса улица Приморская, 8, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 42-летний Андрей Варченко был на катере Yamaha без бортовой надписи с двумя моторами, покрытыми бордовыми чехлами. При себе имел спасательные жилеты и гидрокостюмы. Сам мужчина - плотного телосложения, рост 180 сантиметров, волосы черные, глаза карие. Был одет в темную кофту, темно-синие джинсы.
За информацию о пропавшем объявлено вознаграждение. Волонтеры просят всех, кто знает, где находится мужчина, обратиться в полицию или в "Примпоиск".
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Пропавшие на Камчатке туристы вышли на связь и возвращаются домой
6 октября, 05:34
 
ВладивостокПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала