Пропавшего в море на катере жителя Владивостока ищут уже неделю
Пропавшего в море на катере жителя Владивостока ищут уже неделю - РИА Новости, 13.10.2025
Пропавшего в море на катере жителя Владивостока ищут уже неделю
Волонтеры ищут жителя Владивостока, который вышел в море на катере и пропал 7 октября, сообщает поисковая организация "Примпоиск". РИА Новости, 13.10.2025
ВЛАДИВОСТОК, 13 окт – РИА Новости. Волонтеры ищут жителя Владивостока, который вышел в море на катере и пропал 7 октября, сообщает поисковая организация "Примпоиск".
Как уточнил РИА Новости представитель "Примпоиска", по информации от родственников, сигнал телефона мужчины в последний раз был зафиксирован в районе Посьета - поселка в Хасанском округе на юге Приморья.
"Седьмого октября вышел в море из адреса улица Приморская, 8, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 42-летний Андрей Варченко был на катере Yamaha без бортовой надписи с двумя моторами, покрытыми бордовыми чехлами. При себе имел спасательные жилеты и гидрокостюмы. Сам мужчина - плотного телосложения, рост 180 сантиметров, волосы черные, глаза карие. Был одет в темную кофту, темно-синие джинсы.
За информацию о пропавшем объявлено вознаграждение. Волонтеры просят всех, кто знает, где находится мужчина, обратиться в полицию или в "Примпоиск".