Пропавшего в море на катере жителя Владивостока ищут уже неделю

ВЛАДИВОСТОК, 13 окт – РИА Новости. Волонтеры ищут жителя Владивостока, который вышел в море на катере и пропал 7 октября, сообщает поисковая организация "Примпоиск".

Как уточнил РИА Новости представитель "Примпоиска", по информации от родственников, сигнал телефона мужчины в последний раз был зафиксирован в районе Посьета - поселка в Хасанском округе на юге Приморья.

"Седьмого октября вышел в море из адреса улица Приморская, 8, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 42-летний Андрей Варченко был на катере Yamaha без бортовой надписи с двумя моторами, покрытыми бордовыми чехлами. При себе имел спасательные жилеты и гидрокостюмы. Сам мужчина - плотного телосложения, рост 180 сантиметров, волосы черные, глаза карие. Был одет в темную кофту, темно-синие джинсы.