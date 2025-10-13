Планировавшего теракт в синагоге в Пятигорске внесли в список террористов

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Планировавший теракт в синагоге в Пятигорске Руслан Карданов внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

В начале октября в пресс-службе Пятигорского городского суда сообщили РИА Новости об аресте на два месяца задержанного в Пятигорске Карданова, планировавшего теракт в синагоге.