Планировавшего теракт в синагоге в Пятигорске внесли в список террористов
Планировавшего теракт в синагоге в Пятигорске внесли в список террористов - РИА Новости, 13.10.2025
Планировавшего теракт в синагоге в Пятигорске внесли в список террористов
Планировавший теракт в синагоге в Пятигорске Руслан Карданов внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 13.10.2025
Планировавшего теракт в синагоге в Пятигорске внесли в список террористов
Росфинмониторинг включил Карданова в список террористов и экстремистов