15:42 13.10.2025
Планировавшего теракт в синагоге в Пятигорске внесли в список террористов
Планировавший теракт в синагоге в Пятигорске Руслан Карданов внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 13.10.2025
Планировавшего теракт в синагоге в Пятигорске внесли в список террористов

Росфинмониторинг включил Карданова в список террористов и экстремистов

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Планировавший теракт в синагоге в Пятигорске Руслан Карданов внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица... Карданов Руслан Альбертович, 12 ноября 2002 года рождения, город Пятигорск Ставропольского края", - говорится в перечне.
В начале октября в пресс-службе Пятигорского городского суда сообщили РИА Новости об аресте на два месяца задержанного в Пятигорске Карданова, планировавшего теракт в синагоге.
Ранее в ФСБ РФ сообщили о задержании в Ставропольском крае жителя Пятигорска, планировавшего поджог здания Еврейской религиозной общины с использованием бутылок с зажигательной смесью. У мужчины изъяли два ножа и средства связи, содержащие переписку с зарубежным координатором преступной деятельности в мессенджере Telegram. Из видео ФСБ следует, что задержанный признался, что планировал устроить теракт в синагоге, и раскаялся в содеянном.
Подозреваемый в организации теракта возле синагоги в департаменте Эро на юге Франции - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Подозреваемого в теракте возле синагоги на юге Франции задержали
25 августа 2024, 01:32
 
ПроисшествияПятигорскРоссияСтавропольский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Telegram
 
 
