Более 1900 палестинцев сели в автобусы в израильских тюрьмах
В общей сложности 1966 палестинцев, чье освобождение из тюрем Израиля запланировано на понедельник в рамках урегулирования, сели в автобусы, передает агентство... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T08:53:00+03:00
2025-10-13T08:53:00+03:00
2025-10-13T09:12:00+03:00
в мире
израиль
хамас
в мире, израиль, хамас
Израиль освобождает 1966 палестинцев из тюрем