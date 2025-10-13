Рейтинг@Mail.ru
Более 1900 палестинцев сели в автобусы в израильских тюрьмах
08:53 13.10.2025 (обновлено: 09:12 13.10.2025)
Более 1900 палестинцев сели в автобусы в израильских тюрьмах
Более 1900 палестинцев сели в автобусы в израильских тюрьмах

Израиль освобождает 1966 палестинцев из тюрем

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В общей сложности 1966 палестинцев, чье освобождение из тюрем Израиля запланировано на понедельник в рамках урегулирования, сели в автобусы, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника, участвующего в операции.
"Все 1966 палестинских заключенных, чье освобождение запланировано на понедельник, сели в автобусы в израильских тюрьмах", - говорится в сообщении агентства.
Ранее Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
Вид на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Палестинских заключенных в Израиле готовят к освобождению
В миреИзраильХАМАС
 
 
