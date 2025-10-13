https://ria.ru/20251013/netanyakhu-2047960943.html
Трамп назвал Нетаньяху непростым партнером и великим лидером
Трамп назвал Нетаньяху непростым партнером и великим лидером
Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в израильском кнессете заявил, что премьер этой страны Биньямин Нетаньяху "непростой партнер", но именно поэтому... РИА Новости, 13.10.2025
сша
Трамп назвал Нетаньяху непростым партнером и великим лидером
Трамп рассказал, почему считает Нетаньяху великим лидером