Нетаньяху может присоединиться к Трампу на саммите по Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 13.10.2025
12:03 13.10.2025 (обновлено: 18:10 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/netanyakhu--2047924105.html
Нетаньяху может присоединиться к Трампу на саммите по Газе, пишут СМИ
Нетаньяху может присоединиться к Трампу на саммите по Газе, пишут СМИ
Нетаньяху может присоединиться к Трампу на саммите по Газе, пишут СМИ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает возможность присоединиться к президенту США Дональду Трампу на саммите по Газе в Египте, передает... РИА Новости, 13.10.2025
в мире
сша
египет
биньямин нетаньяху
абдель фаттах ас-сиси
израиль
дональд трамп
саммит по газе в египте
в мире, сша, египет, биньямин нетаньяху, абдель фаттах ас-сиси, израиль, дональд трамп, саммит по газе в египте
В мире, США, Египет, Биньямин Нетаньяху, Абдель Фаттах ас-Сиси, Израиль, Дональд Трамп, Саммит по Газе в Египте
Нетаньяху может присоединиться к Трампу на саммите по Газе, пишут СМИ

Reuters: Нетаньяху может изменить свое решение об участии в саммите по Газе

© Benjamin Netanyahu/Telegram Беньямин Нетаньяху
 Беньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Benjamin Netanyahu/Telegram
Беньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает возможность присоединиться к президенту США Дональду Трампу на саммите по Газе в Египте, передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского чиновника.
Ранее портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщал, что участие Нетаньяху не ожидалось.
«
"Нетаньяху рассматривает возможность присоединиться к Трампу на саммите по Газе в Египте", - говорится в публикации.
Канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси 11 октября заявила, что саммит в египетском Шарм-эш-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа состоится в понедельник, 13 октября, в нем примут участие лидеры более 20 стран. Председателями саммита будут ас-Сиси и президент США Дональд Трамп.
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Россия желает успеха саммиту по Газе, заявил Лавров
В миреСШАЕгипетБиньямин НетаньяхуАбдель Фаттах ас-СисиИзраильДональд ТрампСаммит по Газе в Египте
 
 
