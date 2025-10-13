В Москве открылась выставка о сотрудничестве России и КНДР

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Выставка "Плечом к плечу", посвящённая совместной деятельности России и КНДР с 1945 года по настоящее время, открылась в Музее Победы в Москве, особая часть экспозиции рассказывает об участии северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области от украинских националистов и иностранных наёмников, передает корреспондент РИА Новости.
В экспозицию вошли около 150 подлинных предметов и более 100 оцифрованных фотодокументальных материалов из фондов Музея Победы, а также из восьми музеев и архивов России. Среди экспонатов – награды и документы, дипломатические подарки и сувениры, советская и корейская военная форма и оружие, живопись и графика, фотографии и кинохроника.
Гости выставки узнают о помощи Советского Союза военнослужащим КНДР во время Корейской войны 1950-1953 годов. Отдельная часть экспозиции посвящена "идеологическому братству" и развитию научного, образовательного, культурного и экономического сотрудничества двух государств в период с 1960-х до конца 1990-х годов.
Заключительный раздел — "Священная миссия" — стал ключевым и охватывает период взаимоотношений России и КНДР с 2000 года по наши дни. Особое внимание уделено участию северкорейских военнослужащих в специальной военной операции при освобождении Курской области от украинских националистов и иностранных наёмников. Эти события нашли отражение в живописных полотнах "За освобождение Курской области", "В одном окопе", "Сыновья Родины" и других произведениях, созданных корейскими художниками. Кроме того, на выставке показана копия композиции "Боевое братство России и КНДР" — подарка Генеральному секретарю Трудовой партии Кореи, председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну.
На выставке показаны личные вещи бойцов, погибших при освобождении Курской области - государственные флаги КНДР, которые носили с собой северокорейские воины, мешочек с горстью родной земли, пропитанные кровью письма домой родным, именные жетоны.