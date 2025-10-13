В Москве открылась выставка о сотрудничестве России и КНДР

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Выставка "Плечом к плечу", посвящённая совместной деятельности России и КНДР с 1945 года по настоящее время, открылась в Музее Победы в Москве, особая часть экспозиции рассказывает об участии северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области от украинских националистов и иностранных наёмников, передает корреспондент РИА Новости.