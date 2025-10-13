Рейтинг@Mail.ru
В Москве открылась выставка о сотрудничестве России и КНДР - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:15 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/muzej-2047996489.html
В Москве открылась выставка о сотрудничестве России и КНДР
В Москве открылась выставка о сотрудничестве России и КНДР - РИА Новости, 13.10.2025
В Москве открылась выставка о сотрудничестве России и КНДР
Выставка "Плечом к плечу", посвящённая совместной деятельности России и КНДР с 1945 года по настоящее время, открылась в Музее Победы в Москве, особая часть... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T16:15:00+03:00
2025-10-13T16:15:00+03:00
культура
кндр (северная корея)
россия
курская область
ким чен ын
музей победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047993332_0:71:3391:1978_1920x0_80_0_0_046b104d6a9d77f542880678b280db4f.jpg
https://ria.ru/20251011/medvedev-2047668432.html
https://ria.ru/20251011/medvedev-2047669040.html
кндр (северная корея)
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047993332_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_688b461a64e9d8d92ffdf4fe7e7abb43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кндр (северная корея), россия, курская область, ким чен ын, музей победы
Культура, КНДР (Северная Корея), Россия, Курская область, Ким Чен Ын, Музей Победы
В Москве открылась выставка о сотрудничестве России и КНДР

В Музее Победы открылась выставка о сотрудничестве России и КНДР

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПосетитель на выставке "Плечом к плечу", посвященной сотрудничеству России и КНДР, в Музее Победы в Москве
Посетитель на выставке Плечом к плечу, посвященной сотрудничеству России и КНДР, в Музее Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Посетитель на выставке "Плечом к плечу", посвященной сотрудничеству России и КНДР, в Музее Победы в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Выставка "Плечом к плечу", посвящённая совместной деятельности России и КНДР с 1945 года по настоящее время, открылась в Музее Победы в Москве, особая часть экспозиции рассказывает об участии северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области от украинских националистов и иностранных наёмников, передает корреспондент РИА Новости.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Медведев высказался о позиции КНДР по СВО
11 октября, 08:38
В экспозицию вошли около 150 подлинных предметов и более 100 оцифрованных фотодокументальных материалов из фондов Музея Победы, а также из восьми музеев и архивов России. Среди экспонатов – награды и документы, дипломатические подарки и сувениры, советская и корейская военная форма и оружие, живопись и графика, фотографии и кинохроника.
Гости выставки узнают о помощи Советского Союза военнослужащим КНДР во время Корейской войны 1950-1953 годов. Отдельная часть экспозиции посвящена "идеологическому братству" и развитию научного, образовательного, культурного и экономического сотрудничества двух государств в период с 1960-х до конца 1990-х годов.
Заключительный раздел — "Священная миссия" — стал ключевым и охватывает период взаимоотношений России и КНДР с 2000 года по наши дни. Особое внимание уделено участию северкорейских военнослужащих в специальной военной операции при освобождении Курской области от украинских националистов и иностранных наёмников. Эти события нашли отражение в живописных полотнах "За освобождение Курской области", "В одном окопе", "Сыновья Родины" и других произведениях, созданных корейскими художниками. Кроме того, на выставке показана копия композиции "Боевое братство России и КНДР" — подарка Генеральному секретарю Трудовой партии Кореи, председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну.
На выставке показаны личные вещи бойцов, погибших при освобождении Курской области - государственные флаги КНДР, которые носили с собой северокорейские воины, мешочек с горстью родной земли, пропитанные кровью письма домой родным, именные жетоны.
Лидер КНДР Ким Чен Ын, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время военного парада в честь 80-летия создания Трудовой партии Кореи - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Медведев: отношения России и КНДР зиждутся на крепкой юридической основе
11 октября, 08:48
 
КультураКНДР (Северная Корея)РоссияКурская областьКим Чен ЫнМузей Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала