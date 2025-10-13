https://ria.ru/20251013/moskalkova-2047975864.html
Москалькова обратилась в ООН из-за действий Латвии против россиян
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обращается в ООН с тем, чтобы сделать все возможное для прекращения незаконных действий РИА Новости, 13.10.2025
Москалькова обратилась в ООН из-за действий Латвии против россиян
