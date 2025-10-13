Рейтинг@Mail.ru
Москалькова обратилась в ООН из-за действий Латвии против россиян - РИА Новости, 13.10.2025
15:24 13.10.2025
Москалькова обратилась в ООН из-за действий Латвии против россиян
Москалькова обратилась в ООН из-за действий Латвии против россиян - РИА Новости, 13.10.2025
Москалькова обратилась в ООН из-за действий Латвии против россиян
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обращается в ООН с тем, чтобы сделать все возможное для прекращения незаконных действий
2025-10-13T15:24:00+03:00
2025-10-13T15:24:00+03:00
в мире
латвия
россия
татьяна москалькова
оон
politico
латвия
россия
в мире, латвия, россия, татьяна москалькова, оон, politico
В мире, Латвия, Россия, Татьяна Москалькова, ООН, Politico
Москалькова обратилась в ООН из-за действий Латвии против россиян

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обращается в ООН с тем, чтобы сделать все возможное для прекращения незаконных действий в отношении россиян в Латвии.
Ранее издание Politico сообщило, что власти Латвии потребовали у 841 гражданина России покинуть страну до 13 октября из-за того, что те не смогли подтвердить своё знание латышского языка и не предоставили документы о продлении своего вида на жительство вовремя.
"Со своей стороны обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека с тем, чтобы привлечь внимание международной общественности и сделать все возможное для того, чтобы прекратить это беззаконные, безнравственные действия и оказать со своей стороны помощь, если эти люди будут возвращаться в Россию", - сказала Москалькова, комментируя ситуацию в Латвии.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Захарова назвала нацизмом требование Латвии к россиянам покинуть страну
