Психолог назвала уловки, которые используют телефонные мошенники

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Телефонные мошенники при обмане граждан используют социальную инженерию, апелляцию к срочности и знание "целевой аудитории", рассказала РИА Новости психолог Софья Сулим.

"Телефонные мошенники используют уловки, созданные с помощью социальной инженерии. Злоумышленники хорошо знают свою "целевую аудиторию", ее потребности, и якобы подсказывают гражданам способы быстро и легко их удовлетворить. Также, они уже вслух произносят, что понимают опасения жертв и что все действия, о которых они просят, безопасны", - сообщила Сулим в ответ на вопрос, какие психологические уловки используют телефонные мошенники.

Она добавила, что еще одна действенная манипуляция мошенников - это апелляция к срочности выполнения их указаний, при этом злоумышленники используют мягкую директивность и якобы поддерживают своих жертв.

"Одной из рабочих уловок также является давление на незнание каких-то фактов, так как взрослые люди понимают, что живут в меняющемся мире, где нельзя знать все", - рассказала Сулим.