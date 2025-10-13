https://ria.ru/20251013/mosgorsud-2047931046.html
Мосгорсуд смягчил приговор Блиновской
Мосгорсуд смягчил приговор Блиновской - РИА Новости, 13.10.2025
Мосгорсуд смягчил приговор Блиновской
Мосгорсуд снизил срок, назначенный "королеве марафонов" Елене Блиновской, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T12:34:00+03:00
2025-10-13T12:34:00+03:00
2025-10-13T13:01:00+03:00
происшествия
москва
елена блиновская
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985026086_0:15:2728:1550_1920x0_80_0_0_e417bfc41ddbb663f31b68005a6b9a64.jpg
https://ria.ru/20250403/blinovskaya-1869748332.html
https://ria.ru/20250903/blinovskiy-2039382378.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985026086_211:0:2556:1759_1920x0_80_0_0_030c1dd306d6d0cc6c1a9b79601ec0c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, елена блиновская, московский городской суд
Происшествия, Москва, Елена Блиновская, Московский городской суд
Мосгорсуд смягчил приговор Блиновской
Мосгорсуд снизил срок Блиновской. Что об этом известно
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Мосгорсуд снизил срок, назначенный "королеве марафонов" Елене Блиновской, передает корреспондент РИА Новости.
"Окончательно назначить наказание в виде четырех лет шести месяцев", — огласила решение судья.
Кроме того, ей отказались предоставить отсрочку наказания до 2034 года, то есть до 14-летия ее младшей дочери.
Адвокат Наталья Сальникова заявила, что Блиновская уже имеет право просить об условно-досрочном освобождении.
Блогера задержали в апреле 2023-го. Сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Позднее суд признал ее банкротом.
В начале марта "королеву марафонов" приговорили к пяти годам колонии общего режима со штрафом на сумму миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Блиновскую обвинили в легализации доходов и незаконном обороте средств, при этом ее освободили от наказания за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства имущество, арестованное по делу, и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей.