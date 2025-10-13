Рейтинг@Mail.ru
12:34 13.10.2025 (обновлено: 13:01 13.10.2025)
Мосгорсуд смягчил приговор Блиновской
Мосгорсуд смягчил приговор Блиновской
Мосгорсуд снизил срок, назначенный "королеве марафонов" Елене Блиновской, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.10.2025
происшествия, москва, елена блиновская, московский городской суд
Происшествия, Москва, Елена Блиновская, Московский городской суд
Мосгорсуд смягчил приговор Блиновской

Мосгорсуд снизил срок Блиновской. Что об этом известно

Елена Блиновская в суде
Елена Блиновская в суде. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Мосгорсуд снизил срок, назначенный "королеве марафонов" Елене Блиновской, передает корреспондент РИА Новости.
"Окончательно назначить наказание в виде четырех лет шести месяцев", — огласила решение судья.
Елена Блиновская: чем известна "королева марафонов" и за что ее задержали
3 апреля, 10:49
Кроме того, ей отказались предоставить отсрочку наказания до 2034 года, то есть до 14-летия ее младшей дочери.
Адвокат Наталья Сальникова заявила, что Блиновская уже имеет право просить об условно-досрочном освобождении.
Блогера задержали в апреле 2023-го. Сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Позднее суд признал ее банкротом.
В начале марта "королеву марафонов" приговорили к пяти годам колонии общего режима со штрафом на сумму миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Блиновскую обвинили в легализации доходов и незаконном обороте средств, при этом ее освободили от наказания за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства имущество, арестованное по делу, и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей.
Суд признал законным решение о ликвидации одной из компаний Блиновского
3 сентября, 14:22
 
ПроисшествияМоскваЕлена БлиновскаяМосковский городской суд
 
 
