Мосгорсуд смягчил приговор Блиновской

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Мосгорсуд снизил срок, назначенный "королеве марафонов" Елене Блиновской, передает корреспондент РИА Новости.

"Окончательно назначить наказание в виде четырех лет шести месяцев", — огласила решение судья.

Кроме того, ей отказались предоставить отсрочку наказания до 2034 года, то есть до 14-летия ее младшей дочери.

Адвокат Наталья Сальникова заявила, что Блиновская уже имеет право просить об условно-досрочном освобождении.

Блогера задержали в апреле 2023-го. Сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Позднее суд признал ее банкротом.