https://ria.ru/20251013/minoborony-2047932834.html
ВСУ потеряли до 140 военнослужащих в зоне действий "Севера"
ВСУ потеряли до 140 военнослужащих в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 13.10.2025
ВСУ потеряли до 140 военнослужащих в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 140 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T12:39:00+03:00
2025-10-13T12:39:00+03:00
2025-10-13T12:40:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
алексеевка
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639217_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ceedc0323af63b79cabb3254caeee83a.jpg
https://ria.ru/20251013/voyna-2047882420.html
россия
алексеевка
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639217_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_304eb6a1c7a0ca46d95b218c182c7c66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, алексеевка, сумская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Алексеевка, Сумская область
ВСУ потеряли до 140 военнослужащих в зоне действий "Севера"
МО РФ: ВСУ потеряли до 140 военнослужащих в зоне действий "Севера"