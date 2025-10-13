Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Задержанный рассказал, как готовил бомбу для убийства офицера Минобороны

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Бомбу для убийства высокопоставленного офицера Минобороны России предстояло прикрепить к велосипеду около подъезда его дома, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ.

"Потом приказал мне бомбу приготовить и около подъезда оставить", - сказал один из задержанных на видео.