Задержанный рассказал, как готовил бомбу для убийства офицера Минобороны
Задержанный рассказал, как готовил бомбу для убийства офицера Минобороны - РИА Новости, 13.10.2025
Задержанный рассказал, как готовил бомбу для убийства офицера Минобороны
Бомбу для убийства высокопоставленного офицера Минобороны России предстояло прикрепить к велосипеду около подъезда его дома
2025-10-13T10:21:00+03:00
2025-10-13T10:21:00+03:00
2025-10-13T10:21:00+03:00
происшествия
россия
москва
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
исламское государство*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047900791_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9fece82ec45165b1763c7b056af07611.jpg
https://ria.ru/20241225/fsb-1991134102.html
россия
москва
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047900791_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_541c7e3fcfdf9e06537f42a0e715ae18.jpg
Обезвреживание бомбы, прикрепленной к велосипеду
Бомбу для убийства высокопоставленного офицера Минобороны России планировалось прикрепить к велосипеду около подъезда дома, следует из видео ФСБ.
2025-10-13T10:21
true
PT0M15S
происшествия, россия, москва, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство*
Происшествия, Россия, Москва, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Исламское государство*
Задержанный рассказал, как готовил бомбу для убийства офицера Минобороны
ФСБ: бомбу для убийства офицера Минобороны предстояло прикрепить к велосипеду