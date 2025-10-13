Рейтинг@Mail.ru
Задержанный рассказал, как готовил бомбу для убийства офицера Минобороны
10:21 13.10.2025
Задержанный рассказал, как готовил бомбу для убийства офицера Минобороны
Задержанный рассказал, как готовил бомбу для убийства офицера Минобороны
Бомбу для убийства высокопоставленного офицера Минобороны России предстояло прикрепить к велосипеду около подъезда его дома
Обезвреживание бомбы, прикрепленной к велосипеду
Бомбу для убийства высокопоставленного офицера Минобороны России планировалось прикрепить к велосипеду около подъезда дома, следует из видео ФСБ.
Задержанный рассказал, как готовил бомбу для убийства офицера Минобороны

ФСБ: бомбу для убийства офицера Минобороны предстояло прикрепить к велосипеду

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Бомбу для убийства высокопоставленного офицера Минобороны России предстояло прикрепить к велосипеду около подъезда его дома, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ.
"Потом приказал мне бомбу приготовить и около подъезда оставить", - сказал один из задержанных на видео.
"Он мне предложил прикрепить противоугонным замком просто велосипед", - говорит другой задержанный.
Ранее ФСБ сообщила, что в Москве предотвращен теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны РФ, готовившийся спецслужбами Украины совместно с "Исламским государством" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), задержаны четыре человека.
В Подмосковье предотвратили теракт против главы предприятия ОПК
