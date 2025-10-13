Рейтинг@Mail.ru
Дело министра здравоохранения Владимирской области передали в суд
13:35 13.10.2025
Дело министра здравоохранения Владимирской области передали в суд
Дело министра здравоохранения Владимирской области передали в суд - РИА Новости, 13.10.2025
Дело министра здравоохранения Владимирской области передали в суд
Дело министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина, который, по версии следствия, заставлял подчиненных передавать ему часть своей зарплаты,... РИА Новости, 13.10.2025
происшествия
владимирская область
россия
владимир
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, владимирская область, россия, владимир, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владимирская область, Россия, Владимир, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело министра здравоохранения Владимирской области передали в суд

Министра здравоохранения Янина будут судить за превышение полномочий

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Дело министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина, который, по версии следствия, заставлял подчиненных передавать ему часть своей зарплаты, передано в суд, сообщают СУСК и прокуратура Владимирской области.
"Утверждено обвинительное заключение в отношении министра здравоохранения региона Валерия Янина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Владимира для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении прокуратуры.
Валерий Янин в суде - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Главу Минздрава Владимирской области арестовали за присвоение средств
13 декабря 2024, 17:32
По данным СУСК, в сентябре 2022 года обвиняемый, занимая должность главного врача Александровской районной больницы, потребовал от подчиненной сотрудницы ежемесячно передавать ему по 20 тысяч рублей из заработной платы, продолжив это требовать и после назначения министром здравоохранения. С сентября 2022 года до декабря 2024 года женщина передала ему 540 тысяч рублей как лично, переводом денежных средств на счет, так и через иных работников. Аналогичным образом с марта по июль 2024 года обвиняемый получил 100 тысяч рублей от другого сотрудника больницы, отмечают в СУСК. Полученные средства министр потратил по личному усмотрению.
В декабре 2024 министр был задержан в служебном кабинете сотрудниками УФСБ. В помещении были обнаружены и изъяты 100 тысяч рублей и 6 тысяч евро, на которые по ходатайству следователя СК наложен арест.
Вину фигурант не признал, давать показания отказался, рассказали в СУСК.
В прокуратуре подчеркивают, что сотрудники, находящиеся в непосредственном подчинении Янина, а после назначения его министром работавшие в подведомственном ему учреждении, опасались увольнения, если откажутся передавать ему деньги.
"За совершение данного преступления может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - сообщает прокуратура.
Задержание министра здравоохранения Владимирской области - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
СК сообщил о задержании министра здравоохранения Владимирской области
13 декабря 2024, 11:13
 
ПроисшествияВладимирская областьРоссияВладимирСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
