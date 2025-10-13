Дело министра здравоохранения Владимирской области передали в суд

По данным СУСК, в сентябре 2022 года обвиняемый, занимая должность главного врача Александровской районной больницы, потребовал от подчиненной сотрудницы ежемесячно передавать ему по 20 тысяч рублей из заработной платы, продолжив это требовать и после назначения министром здравоохранения. С сентября 2022 года до декабря 2024 года женщина передала ему 540 тысяч рублей как лично, переводом денежных средств на счет, так и через иных работников. Аналогичным образом с марта по июль 2024 года обвиняемый получил 100 тысяч рублей от другого сотрудника больницы, отмечают в СУСК. Полученные средства министр потратил по личному усмотрению.