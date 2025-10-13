Дело министра здравоохранения Владимирской области передали в суд

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Дело министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина, который, по версии следствия, заставлял подчиненных передавать ему часть своей зарплаты, передано в суд, сообщают СУСК и прокуратура Владимирской области.
"Утверждено обвинительное заключение в отношении министра здравоохранения региона Валерия Янина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Владимира для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении прокуратуры.
По данным СУСК, в сентябре 2022 года обвиняемый, занимая должность главного врача Александровской районной больницы, потребовал от подчиненной сотрудницы ежемесячно передавать ему по 20 тысяч рублей из заработной платы, продолжив это требовать и после назначения министром здравоохранения. С сентября 2022 года до декабря 2024 года женщина передала ему 540 тысяч рублей как лично, переводом денежных средств на счет, так и через иных работников. Аналогичным образом с марта по июль 2024 года обвиняемый получил 100 тысяч рублей от другого сотрудника больницы, отмечают в СУСК. Полученные средства министр потратил по личному усмотрению.
В декабре 2024 министр был задержан в служебном кабинете сотрудниками УФСБ. В помещении были обнаружены и изъяты 100 тысяч рублей и 6 тысяч евро, на которые по ходатайству следователя СК наложен арест.
Вину фигурант не признал, давать показания отказался, рассказали в СУСК.
В прокуратуре подчеркивают, что сотрудники, находящиеся в непосредственном подчинении Янина, а после назначения его министром работавшие в подведомственном ему учреждении, опасались увольнения, если откажутся передавать ему деньги.
"За совершение данного преступления может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - сообщает прокуратура.
