Лавров заявил о соответствии ВТС России и Ирана международному праву
12:28 13.10.2025 (обновлено: 12:35 13.10.2025)
Лавров заявил о соответствии ВТС России и Ирана международному праву
Лавров заявил о соответствии ВТС России и Ирана международному праву
Лавров заявил о соответствии ВТС России и Ирана международному праву

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество России и Ирана осуществляется в полном соответствии с международным правом, Москва поставляет то оборудование Тегерану, которое ему необходимо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"На счет нашего военно-технического сотрудничества с Ираном, после того, как были отменены санкции Совета Безопасности, у нас нет никаких ограничителей и в полном соответствии с международным правом мы занимаемся поставками того оборудования, которое исламской республике Иран необходимо", - сказал Лавров на встрече с журналистами арабских стран, отвечая на вопрос, поставляла ли Москва Тегерану комплексы С-400.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
"Евротройка" готова возобновить переговоры по атому с Ираном и США
10 октября, 19:43
 
Заголовок открываемого материала