Лавров заявил о соответствии ВТС России и Ирана международному праву
Лавров заявил о соответствии ВТС России и Ирана международному праву - РИА Новости, 13.10.2025
Лавров заявил о соответствии ВТС России и Ирана международному праву
Военно-техническое сотрудничество России и Ирана осуществляется в полном соответствии с международным правом, Москва поставляет то оборудование Тегерану,... РИА Новости, 13.10.2025
