Лавров заявил о готовности Москвы участвовать в установлении мира в Газе - РИА Новости, 13.10.2025
12:26 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/lavrov-2047929351.html
Лавров заявил о готовности Москвы участвовать в установлении мира в Газе
Если участники саммита в Египте решат, что Россия может быть полезна при реализации плана президента США Дональда Трампа по Газе, Москва готова внести свой... РИА Новости, 13.10.2025
в мире
россия
сергей лавров
обострение палестино-израильского конфликта
дональд трамп
москва
египет
Лавров заявил о готовности Москвы участвовать в установлении мира в Газе

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Если участники саммита в Египте решат, что Россия может быть полезна при реализации плана президента США Дональда Трампа по Газе, Москва готова внести свой вклад, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Если непосредственные участники этого саммита (в Шарм-эш-Шейхе - ред.) и те, кто будет заниматься этим вопросом реализации плана Трампа, после этого саммита сочтут, что Россия может быть полезной, я вас уверяю, мы отказываться не будем, но и навязывать свои услуги - это не в нашей традиции", - сказал он на встрече с представителями СМИ арабских государств.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Лавров назвал условие создания Палестинского государства
Вчера, 12:24
 
В миреРоссияСергей ЛавровОбострение палестино-израильского конфликтаДональд ТрампМоскваЕгипет
 
 
