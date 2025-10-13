https://ria.ru/20251013/lavrov-2047929351.html
Лавров заявил о готовности Москвы участвовать в установлении мира в Газе
Если участники саммита в Египте решат, что Россия может быть полезна при реализации плана президента США Дональда Трампа по Газе, Москва готова внести свой... РИА Новости, 13.10.2025
